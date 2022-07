Recensione POCO X4 Pro 5G, a questo prezzo il miglior display

Xiaomi è ormai nota nel panorama di smartphone, e POCO è uno dei suoi brand nati da qualche anno, che ha saputo però ritagliarsi una fetta di pubblico, per via del rapporto qualità prezzo. Tra gli ultimi modelli presentati al MWC 2022, questo Poco X4 Pro 5G, che ha dalla sua – oltre al supporto 5G – anche un display da 120 Hz, insolito per la fascia di prezzo al quale viene proposto. Ecco cosa ne pensiamo dopo averlo provato.

Estetica

A patto di accettare le dimensioni generose del terminale, che ormai accomunano molti medio e top di gamma, POCO X4 Pro 5G non sembra essere un terminale di fascia economica. Propone un ottimo assemblaggio, con cornici frontali piuttosto ridotte, certamente inferiori a quelle che solitamente si apprezzano su terminali economici.

E’ davvero sottile, se si esclude il bump camera posteriore, con uno spessore di appena 8,1 mm. Il peso è di ben 207 grammi, ma in mano se ne avvertono molti meno, tanto che abbiamo dovuto pesarlo su una bilancia per confermare il peso indicato dal produttore, che ci era sembrato inizialmente errato.

Nel complesso, dunque, a patto di accettare le dimensioni generose del dispositivo, si tratta di un dispositivo elegante, ben assemblato, e che tradisce la sua natura di terminale medio gamma economico, sembrando quasi un dispositivo di fascia più alta.

Sarà anche merito della scocca posteriore, con un pattern lucido monocolore, che al sole, però, cattura la luce e la riflette. Sulla parte superiore posteriore è presente un enorme bump della camera, che ospita il sensore da 108 MP.

Sebbene sembri totalmente in vetro, POCO X4 Pro 5G è in gran parte di plastica con un telaio in alluminio. Questo, ad un occhio attento, fa intendere che ci si trova di fronte ad uno smartphone di fascia media, ma non si può certamente fare una colpa al produttore, che da qualche parte ha dovuto certamente contenere i costi del dispositivo.

Possiamo anche dire che la scelta di un terminale in plastica ha i suoi vantaggi. Non nascondiamo il fatto che, durante le prove, il terminale ci è rovinosamente caduto in terra. A frantumarsi è stato solo il vetro a coperture della camere inferiore, mentre il resto del telaio non ha subito il minimo danno. Anche lo schermo è rimasto fortunatamente illeso.

Estetica, dunque, promossa.

Schermo

Una delle caratteristiche per cui scegliere questo POCO X4 Pro 5G è senza dubbio il display. Si tratta di un pannello AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, con risoluzione a 1080 x 2400. Una unità che non ci si aspetterebbe di certo su un terminale di fascia media.

Ha tutte le caratteristiche di un buon pannello AMOLED: è luminoso, supporta DCI-P3, i colori sono realistici, e nel complesso è davvero ottimo, sia per la visione di media, che per il Gaming, ovviamente di tipo casual, dato che a livello tecnico il terminale ha delle limitazioni hardware.

Il supporto ai 120 Hz è davvero interessante, e offre un’esperienza fluida nello scorrimento, anche se di fatto non manca qualche lag dovuto all’hardware non di prim’ordine, soprattutto quando si scorrono feed pesanti, come può essere quello di Google posto alla sinistra della home.

C’è anche il supporto HDR10+ che certamente rende questo pannello adatto alla visione di contenuti multimediali in mobilità, con una luminosità di picco di 1300 nit che certamente non gusta. Da notare, però, che il picco con i contenuti standard è di molto inferiore, pari a circa 700 nits, un dato che comunque risulta davvero buono per la fruizione di qualsiasi contenuto video, anche in ambienti con molta luce e all’aperto.

Grazie alla tecnologia AMOLED non mancano funzionalità come l’always on, che può mostrare orologio o icone delle notifiche in arrivo per dieci secondi dopo un tap a schermo, senza necessità di dover sbloccare lo smartphone.

Sul frontale il display presenta una fotocamera perforata, posta proprio al centro nella parte superiore, leggermente più piccola della media di camere perforate visibili in un qualsiasi altro medio gamma.

Anche lo schermo, dunque, è un punto di forza di questo smartphone

Caratteristiche tecniche

L’effetto “wow” si arresta bruscamente quando si va a leggere la lista delle specifiche tecniche. O meglio, è da questa che si percepisce immediatamente che si tratta di uno smartphone medio gamma, anche se estetica e display sembrano conferire al terminale un fattore maggiormente Premium.

Il cuore dell’X4 Pro 5G è il processore Snapdragon 695 5G di Qualcomm, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione o 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a seconda della variante scelta. Si tratta di specifiche che, per gli amanti dei numeri, forniranno dati piuttosto modesti ai test di benchmark, ma è comunque un buon punto di partenza per uno smartphone low cost.

A livello di RAM è interessante notare che questo POCO X4 Pro 5G utilizza la tecnologia Dynamic RAM Expansion di Xiaomi per offrire RAM virtuale aggiuntiva, aumentando la RAM rispettivamente fino a 8 GB e 11 GB, quando necessario.

Difficile dire se, nell’uso quotidiano, questa tecnologia renda l’esperienza multitasking più fluida, ma nel complesso il termina è sufficientemente reattivo nell’uso comune, con qualche leggero lag che si nota ovviamente rispetto a terminali di fascia più alta.

Il processore nel complesso si comporta bene, e quando si utilizzano le app tradizionali per navigare in rete, piuttosto che per messaggiare, inviare mail o sfogliare i social, lo smartphone si mostra sempre pronto. Abbiamo notato qualche rallentamento nello scroll di app o feed molto pesanti, ma è un piccolo compromesso che può giustificarsi per via del prezzo di listino piuttosto ridotto.

La CPU, comunque, consente di avviare anche giochi importanti, come Call of Duty, che certamente gireranno con un frame rate inferiore a 60 fps.

Tra le altre caratteristiche non mancano il supporto al 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1. Il terminale supporta la funzionalità NFC per app di pagamento come Google Pay, e non manca ovviamente il Touch ID sul pulsante laterale, sempre fluido, reattivo, preciso e soprattutto fulmineo.

Fotocamere

Quando si guarda al comparto camere di questo terminale spicca certamente la presenza del sensore da 108 MP sul retro. Questo, viene poi affiancato da un obiettivo ultrawide da 118 gradi da 8 MP e da un obiettivo macro da 2 MP che, come sempre su questa fascia di prezzo, delude senza possibilità di appello.

Il sensore da 108 MP utilizza uno dei sensori più grandi in circolazione, da 1/1,52 pollici, ed è accompagnato da un’apertura di f/1,9. Si tratta di un sensore certamente non leader del settore, soprattutto per scatti in condizioni di scarsa illuminazione, ma che è comunque in grado di restituire belle foto.

Questo set di camere è in grado di restituire immagini molto dettagliate, sia quando catturate alla piena risoluzione di 108 MP, che quando si utilizza la tecnologia di binning dei pixel 9 in 1 di Xiaomi.

Quando si scatta in condizioni di luce ottimale, le foto sono buone, e risultano nel complesso molto soddisfacenti: risulta sempre a fuoco, sono ben illuminate e propongono un’esposizione bilanciata, dove non pecca neppure la precisione del colore.

Ovviamente, il rovescio della medaglia, quando si scatta a 108 MP è la dimensione delle foto, che risultano circa quattro volte più pesanti rispetto agli scatti standard. Per questo, dunque, il consiglio è quella di puntare alla variante da 256 GB se avete intenzione di utilizzare lo smartphone come vostra camera principale.

Manca, purtroppo, il teleobiettivo, anche se la mancanza viene colmata dalla presenza dello zoom 2x come opzione a schermo che ritaglia l’immagine principale. Ovviamente, si tratta di uno zoom improvvisato, che può andar bene per qualche zoom occasionale, ma non può competere certamente con smartphone che godono di un teleobiettivo dedicato.

Il più grande punto debole, nonostante le dimensioni del sensore e l’apertura ridotta, continua ad essere la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione. Come la maggior parte dei terminali su questa fascia di prezzo, anche POCO X4 Pro 5G fatica in ambienti interni illuminati artificialmente. Stessi risultati mediocri si ottengono all’aperto di notte.

La modalità notturna non aiuta, perché senza OIS, per ottenere un aiuto dalla modalità notte, si dovrà utilizzare un treppiedi per mantenere lo smartphone perfettamente immobile durante lo scatto.

Il sensore da 8 MP, ovviamente, non è paragonabile all’obiettivo principale, ma un plauso va fatta all’omogeneità delle camere: tra i due sensori non ci sono particolari differenza in termini di temperatura del colore o gamma dinamica, quindi le immagini riprese con l’uno o l’altro obiettivo risulteranno in armonia. Sul sensore macro 2 MP, purtroppo, c’è poco da dire: il risultato saranno immagini sbiadite e poco nitide.

Selfie e video chiamate, invece, risultano nella media, grazie al sensore da 16 MP che si comporta abbastanza bene nel complesso; poco preciso, forse, il ritaglio del soggetto in primo piano quando si vuole utilizzare l’effetto Ritratto.

Ecco una serie di foto scattate direttamente con il terminale, non ritoccate in post produzione:

Autonomia

Un campione di autonomia. Così possiamo definire questo POCO X4 Pro 5G, e questo anche quando si utilizza la frequenza di aggiornamento schermo a 120 Hz. Ci si può tranquillamente fare una giornata e mezzo di utilizzo intenso, mentre se si decide di rallentare, utilizzando qualche app e notifiche in meno si arriva anche a 2 giorni di utilizzo.

Inoltre, grazie al supporto alla ricarica turbo da 67 W di Xiaomi, è possibile ricaricare in 15 minuti fino a quasi il 60%, mentre impiega 40 minuti circa per ricaricarsi completamente.

Conclusioni

POCO X4 Pro 5G si acquista a partire da meno di 250 euro. A questo prezzo si tratta senza dubbio di uno smartphone da non sottovalutare, non fosse altro che per il display e l’autonomia, unita alla capacità di portarsi a casa qualche scatto degno di nota grazie al sensore da 108 MP. Di certo non è uno smartphone fulmineo, il processore fa quel che può, e nel quotidiano assicura un uso standard nella media. A questo si aggiunga comunque un design davvero ben fatto.

PRO

Ottimo display

Camera da 108 MP

Ottima autonomia e velocità di ricarica

Rapporto qualità prezzo

CONTRO

Non manca qualche lag

Foto al chiuso o con poca luce

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo a partire da 249 euro grazie all’offerta lancio.