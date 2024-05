PayPal Complete Payments in Italia accetta pagamenti con tutto

I pagamenti tramite canali digitali e telematici sono diventati la regola: c’è chi, come PayPal, ha sempre supportato soluzioni di pagamento semplici e sicure, che magari diversi anni addietro erano per lo più legate agli acquisti online derivanti da piattaforme come eBay: adesso, la società ha presentato anche in Italia una nuova soluzione di pagamento per le piccole e medie imprese, che prende il nome di PayPal Complete Payments.

Stando al comunicato ufficiale diramato da PayPal, il nuovo sistema rappresenterebbe la soluzione più completa di pagamento, vista come un soluzione globalee universale che permette alle imprese di accettare pagamenti tramite la piattaforma PayPal, Apple Pay, Google Pay, carte di credito e di debito e metodi di pagamento alternativi da tutto il mondo, per favorire la conversione e gli acquisti ripetuti”.

Questo il commento di Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia nell’introdurre il nuovo servizio:

“Stiamo introducendo la nostra ultima innovazione sul mercato italiano con PayPal Complete Payments, che consente alle piccole e medie imprese di offrire ai propri clienti lo stesso livello di servizio e user experience delle grandi imprese. Grazie a queste avanzate funzionalità, PayPal supporta il lavoro quotidiano delle piccole medie imprese riducendo la complessità, aumentando le possibilità di conversione e stimolando la crescita del business, tra gli altri vantaggi resi possibili dalle nostre soluzioni”.

In sostanza, questa soluzione permette a tutte le piccole e medie imprese di operare, quanto a pagamenti in entrata, come farebbe invece una grande società. In pratica, PayPal fungerà da contenitore globale per tutti i pagamenti provenienti da diversi canali. A quelli già offerti dalla piattaforma, come ad esempio “Paga in 3 rate”, andranno a sommarsi quelli derivanti da Apple Pay, Google Pay e carte di credito e di debito da tutto il mondo.

Per facilitare l’adesione a questa nuova soluzione, peraltro, PayPal offre integrazioni con varie piattaforme di e-commerce, come ad esempio Prestashop, TeamSystem e Big Commerce.

Checkout semplificato

Uno degli aspetti che viene semplificato da questa nuova soluzione offerta da PayPal è il ceckout, ossia il pagamento finale di un bene o un servizio. Ed infatti, PayPal Complete Payments permetterà alle imprese di consentire ai propri clienti di memorizzare i loro metodi di pagamento su PayPal anche per acquisti futuri.

In questo modo, l’esperienza di shopping potrà avvenire senza soluzione di continuità per tutti i consumatori. Ovviamente, un occhio di riguardo rimane alla sicurezza. PayPal, infatti, adotta nuove funzionalità come Package Tracking, grazie al quale le aziende potranno sincronizzare le informazioni sugli ordini e sulla tracciabilità. In questo modo, la condivisione dei dati di tracciamento aiuterà le aziende a ridurre al minimo il numero delle controversie con i clienti, semplificando anche l’eventuale processo di risoluzione.

