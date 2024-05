Logic Pro 2024 mette l’AI alla produzione musicale

Apple fa uno dei suoi primi passi nel mondo delle tecnologie di intelligenza artificiale sotto la luce del Sole: il nuovo Logic Pro appena annunciato infatti include diverse funzionalità alimentate dagli algoritmi, andando così ad affiancare a questo strumento di produzione musicale un vero e proprio assistente di studio con AI.

La forza di questo importante aggiornamento è data in special modo dal fatto che, nonostante la massiccia presenza di intelligenza artificiale – i controlli sono semplificati e ci sono almeno tre nuove funzionalità che fanno largo uso dell’AI, all’utente rimane il pieno controllo creativo.

La nuova versione si chiama:

Logic Pro 2 su iPad

Logic Pro 11 su Mac

Di seguito vi raccontiamo le novità principali annunciate durante l’evento Let Loose del 7 Maggio 2024; in fondo agli articoli trovate disponibilità, prezzi e link.

Il Session Player

Questa nuova funzionalità sfrutta l’AI per suonare tenendo conto del feedback che riceve, andando sostanzialmente ad estendere le capacità del Drummer con due nuove opzioni.

1. Bass Player

Questo controller permette di scegliere tra 8 diversi bassisti per controllare la complessità e l’intensità dell’esecuzione regolando slide, sordine, note fantasma e colpi sul pickup.

È in grado di improvvisare progressioni di accordi col Chord Track; in alternativa si possono scegliere 100 loop di basso.

Infine, l’omonimo plugin aggiunge 6 nuovi strumenti, tra acustici ed elettrici.

2. Keyboard Player

Il controller della tastiera permette di scegliere invece tra 4 stili ed è in grado di suonare di tutto, da accordi semplici ad armonie complesse.

Anche qui c’è il Chord Track per la progressione degli accordi.

Il plugin permette di modellare il suono scegliendo tra tre diverse posizioni del microfono e regolando il rumore del pedale, dei tasti e la risonanza dello strumento.

Lo Stem Splitter

Questa straordinaria funzione usa l’AI per estrarre le varie parti strumentali di un brano per poi lavorarci sopra individualmente, applicando effetti e regolazioni separatamente.

È una funzione interessante specialmente se si lavora su registrazioni amatoriali o vecchi brani su nastro da digitalizzare.

In pratica riesce a separare la traccia della batteria, del basso, della voce e degli altri strumenti in un lampo, il che è molto utile anche per chi studia musica ad orecchio e vuole poter isolare facilmente la traccia del proprio strumento da brani anche complessi. Infine può essere utile anche per creare tracce karaoke annullando la voce e contando sulla trasposizione di tonalità per adattarsi meglio alle capacità del cantante.

Il ChromaGlow

Questa funzione in pratica aggiunge calore, profondità e spinta alle tracce in un click.

Nella versione attuale permette di scegliere tra 5 diversi stili di saturazione.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo Logic Pro 2024 arriva il 13 Maggio ed è un aggiornamento gratuito per chi possiede già l’app. Per tutti gli altri, invece: