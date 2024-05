Final Cut Pro iPad 2 sfrutta, AI, multicam e Apple Pencil Pro

Final Cut Pro è tutto nuovo, e con gli ultimi iPad arriva a trasformare il tablet di Apple in uno studio di produzione multicamera. Durante l’evento Let Loose abbiamo avuto modo di scoprire una delle novità di Maggio, che riguarda appunto l’aggiornamento al software di Apple dedicato ai professionisti del montaggio video.

C’è una nuova versione per iPad e una per i Mac, oltre ad una nuova applicazione “accessoria” per iPhone e iPad: di seguito vi mostriamo le caratteristiche e le differenze di ciascuna.

Final Cut Pro 2 per iPad

La nuova versione 2024 di Final Cut Pro per iPad include innanzitutto 12 nuovi preset per il color grading, 8 titoli di testo base e 20 nuove colonne sonore.

Permette poi di creare e aprire i file archiviati su unità esterne e importarne i contenuti multimediali senza occupare spazio su iPad, lavorando così a progetti anche piuttosto pesanti senza vincoli di spazio dati dalla capacità del disco del tablet.

Mentre dal punto di vista delle importazioni semplifica quella dei file ad alta risoluzione e dei codec professionali come i ProRes e i Log.

Ci sono poi due nuove funzionalità che rappresentano la vera punta di diamante della versione per iPad.

Il Live Multicam

Il cambiamento più grande si chiama Live Multicam, una nuova funzione di Final Cut Pro che permette di trasferire in tempo reale le riprese provenienti da un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente. Diventa così lo strumento perfetto per i registi, che da iPad possono così analizzare le anteprime video della stessa scena ripresa da quattro angolazioni diverse.

Non solo: le anteprime delle clip da montare vengono trasferite immediatamente in Final Cut Pro per iPad e sostituite in background con il file a piena risoluzione: in questo modo si può passare facilmente dalla produzione all’editing.

Il Live Drawing

Questa novità riguarda invece l’uso dell’app in combinazione con la nuova Apple Pencil Pro.

In soldoni questa funzione aggiunge il supporto a due nuovi gesti: ruotando la matita si ottiene un maggiore controllo sullo strumento che si sta usando in quel momento, mentre schiacciandola tra le dita si accede rapidamente a specifiche impostazioni.

Final Cut Pro 10.8 per Mac

La nuova versione 2024 di Final Cut Pro per Mac principalmente permette di fare il retiming delle clip e di personalizzarne l’aspetto con un click grazie anche all’ausilio delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Semplifica poi il flusso di lavoro di post-produzione permettendo di assegnare nomi personalizzati alle color correction e agli effetti video in modo da identificare le modifiche applicate ad una determinata clip.

Inoltre si possono trascinare gli effetti video dall’inspector in altre clip nella timeline.

Anche qui ci sono due nuove funzioni che fanno la differenza.

Enhance Light and Color

Questa funzione praticamente permette di migliorare colore, bilanciamento cromatico, contrasto e luminosità in un click.

È ottimizzata per i contenuti SDR, HDR, RAW e con codifica Log.

Smooth Slow-Mo

Questa invece sfrutta gli algoritmi di AI per generare fotogrammi che vanno a migliorare la qualità del movimento soprattutto nei video alla moviola, conferendo – dice Apple – «maggiore forza visiva» al progetto.

Disponibilità, compatibilità e prezzi

Per il lancio di Final Cut Pro 2024 non è stata ancora specificata una data: nel momento in cui scriviamo sul sito campeggia un più generico “entro questa primavera”.

È invece certo che sarà un aggiornamento gratuito per chi già possiede l’applicazione. Per tutti gli altri:

Final Cut Pro 2 per iPad costa 4,99 € al mese o 49 € l’anno, con un mese di prova gratuita per chi la scarica per la prima volta dall’App Store. Infine servono: iPadOS 17.4 o successivo; un iPad con M1 o successivo.

per iPad costa 4,99 € al mese o 49 € l’anno, con per chi la scarica per la prima volta dall’App Store. Infine servono: Final Cut Pro 10.8 per Mac costa 349,99 € una tantum e si compra dal Mac App Store. Dal sito ufficiale si può invece scaricare la versione di prova gratuita per 90 giorni . Infine servono: macOS 13.5 o successivo almeno 8 GM di RAM scheda grafica con supporto Metal 6.5 GB di spazio disco disponibile.

per Mac costa 349,99 € una tantum e si compra dal Mac App Store. Dal sito ufficiale si può invece scaricare la versione di prova . Infine servono:

L’app Final Cut Camera per iPhone e iPad

Per la funzione di Live Multicam, Apple ha preparato una nuova applicazione per iPhone e iPad che si chiama Final Cut Camera, dalla quale è appunto garantito lo streaming wireless e in tempo reale delle riprese.

Si può usare anche come app a parte per filmare video in ogni momento, mettendo da parte l’app Camera nativa. Ed è un bel vantaggio perché questa nuova applicazione include nuovi strumenti per professionisti:

regolazione del bilanciamento del bianco

messa a fuoco manuale

monitoraggio delle riprese con indicatori di sovraesposizione e misuratori audio

e regolazione ISO

regolazione velocità otturatore

attivazione del focus peaking

L’app Final Cut Camera è gratis e arriva entro questa primavera. Gira su iPhone XS e successivi e serve iOS 17.4 oppure un iPad con iPadOS 17.4.

Il supporto per progetti esterni richiede invece iPadOS 17.5 o successivi.