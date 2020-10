Su PlayStation Store non saranno più venduti giochi PS3, PSP e PS Vita se si accede da smartphone o web

A breve non sarete più in grado di acquistare giochi per PS3, PS Vita e PSP sul PlayStation Store se si accede da cellulare o dal web. Qualche giorno fa, Eurogamer ha riferito che Sony ha inviato un’e-mail ai partner di sviluppo, informandoli del cambiamento come parte dell’aggiornamento del PS Store prima del lancio di PS5 a novembre. Ora, l’azienda ha confermato la notizia in un’e-mail inviata agli utenti.

La nuova interfaccia di PS Store per il Web sarà disponibile dal 21 al 26 ottobre e il 28 ottobre per i dispositivi mobili. Una volta aggiornata, non sarà più possibile acquistare giochi e componenti aggiuntivi per PS3, PS Vita e PSP su un computer o un telefono. Per fortuna, ciò non significa che Sony rimuoverà completamente i giochi digitali per quei sistemi: sarà possibile comunque aprire il negozio sulla vecchia console e acquistarli da lì. Inoltre, l’utente non sarà più in grado di acquistare app, temi e avatar su dispositivi mobili e sul Web, nemmeno per PS4.

Inoltre, Sony sta eliminando la funzione Wishlist del PS Store. Non sarà più possibile inserire in lista un titolo e aggiungerlo ad un elenco in cui poi monitorare i prezzi; i giochi salvati nella Whishlist saranno rimossi. Sony assicura nella sua e-mail, tuttavia, che non si perderà l’accesso a nessun gioco e contenuto digitale che acquistato in passato.

