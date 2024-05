Recensione Wacom Movink 13, dimensioni impossibili qualità altissima

Pubblicità

Se cercate una tavoletta grafica leggera e sottile non dovreste andare da un’altra parte che non in direzione della Wacom Movink 13. È questa la prima impressione che deriva maneggiando questo accessorio che per molti grafici e creativi; in particolare lo spessore sembra quasi impossibile: poi la si accende e a colpire sono anche altre cose.

L’abbiamo messa sotto torchio in ufficio e in viaggio, ecco com’è andata.

Leggerissima

La peculiarità della Wacom Movink 13 appare subito, prima ancora di prenderla in mano: quando si maneggia la scatola, che sembra vuota anche se in effetti la tavoletta dentro c’è.

All’interno della scatola, di cartone, trova posto la tavoletta vera e propria, protetta da una busta in tessuto, la Wacom Pro Pen 3, un cavo USB-C/USB-C con uno dei connettori a gomito e un piccolo depliant informativo sulle modalità del primo collegamento.

La prima novità, rispetto ad altri modelli Wacom che abbiamo avuto qui da provare, è che la Wacom Movink 13 arriva senza uno stand che la sostenga, nel senso che non ci sono delle alette integrate per variare l’inclinazione: la casa madre suggerisce un Supporto pieghevole, da acquistare a parte, che noi consigliamo vivamente perché offre quella posizione che poi è ideale in moltissimi ambiti.

Come si presenta

Il rapporto peso dimensioni è molto strano, quasi irreale, tanto è leggera, ma da quanto abbiamo potuto vedere anche apparentemente solida perché l’abbiamo portata un po’ in giro nello zaino senza problemi, a fianco al MacBook Pro 14.

La Wacom Movink 13 319.5 x 205.2 x 6.6 mm (anche se di profilo è un cuneo che va dai 4 ai 6 mm), per un peso di appena 420 g. Frontalmente presenta un display con una area sensibile di 294 x 165 mm, mentre posteriormente la superficie è opaca, con due gommini che percorrono il lato lungo e il logo Movink centrale.

Sui due lati corti sono presenti i due connettori USB-C e i due pulsanti funzione Usare un connettore o l’altro è esattamente la stessa cosa. Ma si tratta di una ridondanza che permette di poter usare liberamente la tavoletta con la mano sinistra o destra e di poterla posizionare liberamente

Rispetto alla Wacom One, qui si tratta di un prodotto profondamente diverso: se la One è destinata ad un pubblico consumer e che magari non ha mai usato una tavoletta, qui invece la Wacom Movink 13 è pensata per il professionista che sa benissimo che cosa vuole, dove e quando, e che non è preoccupato di spendere qualche cosa in più, per avere un prodotto di qualità.

La connessione è con un solo cavo USB-C, che porta i dati, il segnale video e anche l’input della penna: una differenza importante, oltre ai bordi, al peso e alla forma generale.

Quello che manca, perlomeno nella nostra opinione, è un qualche cosa che permetta il trasporto della penna, o la sua posizione quando non in uso: bastava ad esempio un anello in tessuto, come ce lo ricordiamo dalle Wacom Intuos S, invece qui è assente, non che sia un problema grave, ma faceva comodo.

Per il resto il primo tocco è davvero importante, si nota la voglia di Wacom di offrire un prodotto premium agli utenti più esigenti, anche al di la del display OLED sul quale torniamo tra poco, la qualità è palese in ogni singolo angolo.

Installazione e primo approccio

Se avete già una tavoletta grafica Wacom l’installazione probabilmente richiederà solamente il collegamento fisico e la gestione della posizione nel pannello Schermi, rispetto al monitor principale: i driver sono gli stessi delle altre tavolette grafiche, e l’unica operazione vera è quella della calibrazione con la penna, che necessita di quattro clic.

Se invece non avete i driver Wacom installati, allora è necessario scaricarli dal sito Wacom, e poi procedere con l’installazione: Apple ha reso questo procedimento piuttosto complicato, perché è necessario concedere diverse autorizzazioni, operazione un po’ noiosa ma che non ha alternative se volete che la tavoletta risponda propriamente di tutte le funzionalità.

Da notare che, se la volte usare come display esterno, magari provvisoriamente, sia su Mac che su PC Windows, i driver non servono, una volta collegata il display funziona correttamente.

Al primo avvio parte subito Wacom Center, che permette di definire alcune preferenze nell’uso, oltre a Tavoletta Wacom presente su Impostazioni, che offre un grado di personalizzazione maggiore.

Penna

Ovviamente la parte del leone la fa la penna: il display come vedremo è molto buono, ma è la penna che rende questo prodotto davvero particolare.

La Wacom Pro Pen 3, la stessa usata nei modelli Wacom Cintiq Pro, offre 8.192 livelli di sensibilità alla pressione e riconoscimento dell’inclinazione di 60° in entrambe le direzioni.

Seppure la Wacom Movink 13 sia compatibile anche con Wacom Pro Pen 2 o di altre penne con tecnologia universale come quelle realizzate da LAMY, Kaweco o STAEDTLER, il modello fornito ha delle caratteristiche esclusive.

La parte finale della penna si svita mostrando le punte di riserva, con un sistema semiautomatico per l’estrazione della vecchia punto e l’inserimento di quella nuova.

La penna è anche dotata di tre pulsanti programmabili, via driver, per attivare al volo diverse funzioni che possono risultare davvero utili durante la fase di disegno.

Display

Dotata di un display OLED da 13,3” FullHD, la tavoletta non solo è sottilissima e leggerissima, ma impressiona anche per la qualità dell’immagine, offrendo un contrasto e un nero davvero intensi.

La precisione cromatica è invidiabile (e non potrebbe essere altrimenti dato il mercato a cui si rivolge) con miliardi di colori a 10 bit, e una copertura DCI-P3 del 100% e Adobe RGB del 95%.

Specifiche che la rendono adatta a moltissimi scopi: uno straordinario secondo monitor per le operazioni da ufficio, una tavoletta davvero bella da usare sullo stand o in braccio per il disegno puro con Photoshop o altri software di grafica, ma anche uno strumento davvero importante per il ritocco fotografico anche con Lightroom.

La latenza della penna, inferiore a 1 millisecondo, manda in pensione praticamente tutte le altre tavolette grafiche senza display (se il prezzo, che qui è molto importante, non è un problema) ed infine la certificazione Pantone, con calibrazione di fabbrica, la rende ideale per tutti quei lavori di grafica per cui serve una alta fedeltà cromatica.

L’unica nota negativa, se così la vogliamo chiamare, è data dalla risoluzione, “solo” FullHD, che oramai tende a essere un po’ insufficiente quando si lavora seriamente con programmi di grafica: ci aspettiamo in futuro un modello con risoluzione superiore.

Come funziona

Per i 13” sta agevolmente in borsa o nello zaino a fianco ad un computer, e la comodità di avere un solo cavo USB-C permette di essere operativi subito quando si opera in mobilità.

Lo stand è quasi necessario, anche perché l’operatività da imbracciata è comoda, ma per alcuni lavori serve necessariamente la precisione dovuta alla posizione da appoggiata, e usandola senza standard manca quell’ìnclinazione che la rende davvero interessante per il disegno.

La superficie al tocco è piacevole, anche se spesso il metallo tende ad essere un po’ scivoloso, fattore aumentato anche dal fatto di essere molto sottile e leggera, per cui alcune volte sembra essere irreale.

La doppia posizione dei pulsanti e connettori (a destra e sinistra) permette alla Wacom Movink 13 collegamenti agevoli e il menu in sovrimpressione, che appare grazie al pulsante, permette di cambiare alcuni setup al volo, tra i quali abbiamo apprezzato soprattutto quello relativo all’attivazione e disattivazione del touch.

A proposito del touch: su macOS è un po’ alterno, va dall’eccessiva sensibilità a quella insufficiente, ma pensiamo sia dovuta alla scarsa affinità del sistema di Apple con questa possibilità, considerato che su un PC Windows il tutto è sembrato più fluido e preciso.

Per forma e dimensioni però la Wacom Movink 13 non è solo adatta a chi è spesso in mobilità, ma anche a chi ha bisogno di una tavoletta grafica di qualità da alternare ad un secondo monitor: chi acquista una tavoletta grafica la usa poi in modo totale, accantonando il mouse, però è vero che in alcuni contesti, come quello delle presentazioni e delle call, un secondo monitor fa molto comodo e uno di qualità come questo ancora di più.

Conclusioni

Sottile, leggera, dotata di un display davvero impressionante e con quanto di meglio oggi Wacom ha da offrire sotto il profilo dell’interattività via penna e touch, la nuova Wacom Movink 13 è ad oggi un modello di riferimento del mercato, surclassata ovviamente dai modelli più potenti di Wacom, quelli della linea Cintiq, che però per dimensioni e caratteristiche sono vincolati alla scrivania.

Il costo è importante, molto importante se consideriamo che si tratta di un modello FullHD, ma la qualità c’è tutta. Il mercato la posiziona con un accessorio per il professionista che vole arricchire la scrivania di un modello privo di compromessi, da mettere velocemente nello zaino quando serve andare a lavorare altrove, senza colpo ferire.

Il nostro consiglio è di considerare l’acquisto della Wacom Movink 13 in congiunta ad uno stand, originale o meno, per rendere la tavoletta davvero capace di agire in ogni singola realtà lavorativa, fuori o dentro l’ufficio.

Pro:

• Sottile e leggerissima

• La misura è perfetta per essere imbracciata e per lo zaino

• Un solo cavo di collegamento

Contro:

• Risoluzione solo FullHD

• Stand da acquistare a parte

• Il prezzo è molto importante

Prezzo:

• 849,90 € (Wacom Movink 13)

• 84.91 € (Supporto pieghevole per Wacom Movink 13)

Wacom Movink 13 è in vendita sul Wacom eStore e presso rivenditori selezionati per clienti Enterprise ed Education al prezzo al dettaglio consigliato di 849,90 euro. Studi di design, reparti artistici, scuole e altri contatti B2B possono rivolgersi agli specialisti Wacom Enterprise per soluzioni dedicate.

I prodotti Wacom sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.