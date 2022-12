Registratore vocale a bottone, solo 14 euro

Se avete bisogno di un registratore discreto, o addirittura nascosto, ecco la soluzione che fa per voi. Ha la forma e le sembianze di un bottone, ed è in grado di registrare senza il minimo rumore o interferenza. Si parte da appena 14 euro per la versione con 8 Gb di memoria integrata. Clicca qui per acquistarlo.

Si tratta di un piccolo registratore, che potrebbe essere utile in diverse occasioni. Ha funzioni che salvano automaticamente la registrazione in caso di spegnimento, ed è in grado di ricaricarsi in appena 30 minuti, offrendo un’autonomia di registrazione continua di 38 minuti circa.

Il piccolo “bottone” registra in modo discreto, senza fare rumori e senza LED di stato in bella vista. E’ possibile indossarlo, o addirittura applicarlo a zaini, collari, posizionarlo all’interno di cassetti, di una vettura, naturalmente badando bene a non farne utilizzi illegali o non consentiti.

Disponibile in tre diversi tagli di memoria, da 8, 16 e 32 GB, registra in formato WAV, e ha uno stand by di 68 ore. Avviare la registrazione è semplicissimo: basta cliccare una sola volta il bottone per avviare la registrazione, mentre i successivi click serviranno a metterla in pausa. Ovviamente, gode di un microfono integrato, lavora ad una frequenza di campionamento di 48 KHZ e registra file audio a 192KBPS.

Come già anticipato ha un formato davvero ridotto, con dimensioni di circa 3,5 cm per 1 cm di spessore.

Si acquista a partire da 14 euro circa direttamente da questo indirizzo.