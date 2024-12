Resident Evil 2 disponibile per iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Capcom continua a effettuare il porting di suoi grandi giochi sui dispositivi Apple e l’ultimo arrivato è Resident Evil 2, quarto titolo della serie disponibile per le piattaforme della Mela.

Questo gioco è stato presentato inizialmente per la console PlayStation e successivamente convertito per Windows, Nintendo 64, Dreamcast e GameCube. Da oggi è disponibile per Mac e iPad con chip M1 e seguenti, ma anche per iPhone 15 Pro e modelli successivi.

Di seguito la descrizione degli sviluppatori: «In Resident Evil 2 tornano l’azione classica, l’esplorazione intensa e la risoluzione di enigmi che hanno definito la saga di Resident Evil. I giocatori si uniscono all’agente di polizia esordiente Leon S. Kennedy e alla studentessa Claire Redfield, le cui vite si intrecciano quando una tragica epidemia colpisce Raccoon City, trasformando la sua popolazione in zombi letali. Leon e Claire sono anche protagonisti di campagne giocabili separate, quindi i giocatori possono osservare la storia da entrambe le prospettive. Il destino di questi due personaggi amati dai fan è nelle mani dei giocatori che dovranno darsi da fare per sopravvivere e scoprire cosa si cela dietro il terrificante attacco alla città. Riusciranno a uscirne vivi?».

Capcom riferisce che per avviare il gioco è necessaria una connessione di rete. È possibile giocare senza controller ma se ne consiglia l’utilizzo. La versione base del gioco si scarica gratis; per il gioco completo è necessario un acquisto in-app (nel momento in cui scriviamo 9,99€).

Il canale YouTube “Dame Tech” ha eseguito dei test con un iPhone 16 Pro Max evidenziando la qualità del porting: rimane a 60fps il 99% del tempo con una 1950×900 (e senza bisogno di sfruttare l’upscaling MetalFX); si comporta ancora meglio su un iPad Pro M4 dove il gioco può girare senza problemi anche alla risoluzone di 2420×1668.

L’app si scarica da qui; “pesa” circa 31 GB ed è multilingua (italiano compreso); il processo di installazione necessita di uno spazio disponibile pari ad almeno il doppio della dimensione dell’applicazione e ovviamente si consiglia di scaricare il gioco con una connessone veloce. Sono supportati salvataggi tramite iCloud Drive, caricabili e scaricabili da più dispositivi macOS e iOS.