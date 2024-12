Come proteggersi dal Phishing con l’antivirus Surfshark

Pubblicità

Nel mondo digitale di oggi, lo si sa, le minacce alla sicurezza sono sempre più sofisticate, pervasive e difficili da riconoscere. Tra queste, il phishing rappresenta una delle tecniche più insidiose utilizzate dai criminali informatici per cercare di carpire informazioni sensibili degli utenti.

Si tratta di un metodo subdolo che cerca di rubare informazioni personali o finanziarie ingannando le vittime con messaggi apparentemente affidabili. In sostanza, cercando di prendere all’amo l’utente, indirizzandolo spesso su pagine ingannevoli nelle quali l’utente inserisce i propri dati reali. Ecco come proteggersi da questi attacchi.

Tra gli strumenti che è possibile utilizzare per proteggersi dal phishing segnaliamo Surfshark Antivirus.

Anzitutto, è bene capire in che modo si manifesta il phishing. Si tratta di una truffa che si manifesta in diverse forme; ad esempio, può arrivare tramite email, telefonate, messaggi di testo o persino siti web che imitano piattaforme legittime.

Varie tipologie di phishing

Questi attacchi mirano a convincere le vittime a fornire dati sensibili come password, numeri di carte di credito o credenziali bancarie. Sebbene questa sia la conseguenza più grave cui la vittima di phishing può andare incontro, occorre precisare che tale attacco può anche portare al furto di identità, mettere a rischio account importanti e installare malware che danneggiano i dispositivi, rallentandoli o rendendoli inutilizzabili.

Tra le tipologie più comuni di phishing c’è sicuramente quella delle email fraudolente, che spesso imitano comunicazioni ufficiali di banche o aziende. Ancora, ci sono i messaggi mirati noti come spear phishing, progettati per colpire individui o organizzazioni specifiche.

C’è poi il whaling, una variante che prende di mira persone di alto profilo, come dirigenti aziendali, con l’obiettivo di ottenere benefici finanziari. Anche i messaggi di testo, noti come smishing, rappresentano una minaccia crescente, mentre i motori di ricerca possono essere utilizzati per indirizzare gli utenti verso siti contraffatti.

Infine, il pharming che reindirizza gli utenti da siti autentici a versioni fasulle, sempre con lo scopo di sottrarre informazioni, spesso grazie all’aiuto di malware già installati sulla macchina.

Come proteggersi dal phishing

Sebbene gli attacchi diventino sempre più sofisticati, non mancano strumenti altrettanto sofisticati per difendersi da queste truffe. Ad esempio, l’uso di un antivirus avanzato, come può essere quello proposto da Surfshark, potrebbe fare la differenza.

Si tratta di un software, infatti, che non si limita a rilevare e bloccare minacce già note, ma che può monitorare attivamente le attività online per identificare comportamenti sospetti e proteggere gli utenti.

Ad esempio, Surfshark Antivirus analizza le email ricevute in tempo reale per rilevare allegati o link pericolosi. Messaggi mirati o attacchi più sofisticati come il whaling vengono identificati attraverso l’uso di feed di intelligence aggiornati costantemente.

Anche i messaggi SMS e le applicazioni mobili vengono monitorati per individuare eventuali attività sospette, così come i siti web vengono analizzati in tempo reale per bloccare reindirizzamenti dannosi o link sospetti.

Surfshark Antivirus, ricordiamo, è disponibile, oltre che per Windows e Mac, anche per i dispositivi mobili, come iOS e Android, così da proteggere praticamente qualsiasi dispositivi in possesso degli utenti.

E’ un software dotato di funzionalità avanzate pensate per combattere il phishing su ogni fronte. La protezione in tempo reale, infatti, assicura un monitoraggio continuo, mentre la personalizzazione delle impostazioni permette agli utenti di adattare la sicurezza alle proprie esigenze.

Con milioni di attacchi di phishing che si verificano ogni anno, è fondamentale dotarsi degli strumenti giusti per proteggersi. Surfshark Antivirus rappresenta una scelta affidabile per bloccare le truffe prima che possano causare danni.

L’antivirus è progettato anche per per rilevare, bloccare e rimuovere minacce come virus, trojan, ransomware e spyware che possono intrufolarsi nel nostro dispositivo e quindi facilitare gli attacchi.

Surfshark Antivirus è in grado di eseguire scansioni continue e mantenere un database aggiornato delle minacce più recenti. In altri termini, ogni volta che un nuovo tipo di malware viene creato, il software viene aggiornato e sarà in grado di identificarlo e rimuoverlo.

Gli antivirus come Surfshark offrono anche una protezione in tempo reale, il che significa che monitorano costantemente il dispositivo per eventuali attività sospette. Questa protezione è indispensabile per evitare che file o software dannosi compromettano il sistema, rubino informazioni sensibili o causino danni irreparabili

In estreme sintesi, Surfshark può essere un valido alleato per difendervi dalle mail in cui vi informano che avete vinto un milione di euro alla lotteria, o in quelle in cui un lontano zio dall’America vi ha lasciato una enorme eredità da riscattare.

Se volete iniziare a proteggervi non vi resta che abbonarvi partendo direttamente da questo indirizzo.