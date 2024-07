Fastweb è la rete più veloce in Italia per Ookla, iPhone 13 telefono più usato

Pubblicità

La rete mobile più veloce? Fastweb. Il telefono più usato? iPhone 13. Sono questi i due dati più interessanti che emergono dai Speetest award Italiani, il rapporto che Ookla, il servizio usato per testare le prestazioni della propria connessione ad Internet, ha presentato nel corso della giornata di ieri.

Il documento che ha cadenza periodica (in questo caso parliamo dei primi sei mesi del 2024) ha la finalità di dare una idea di quale sia la rete cellulare più veloce nella trasmissione dati sfruttando milioni, per la precisione circa 6,8 milioni, di test svolti utilizzando l’applicazione Ookla.

Fastweb, come accennato, è in testa con una velocità media di download è stata di 122,53 Mbps quella di upload di 13,41 Mpbs. Lo speedscore (un parametro ponderato che calcola sia la velocità di download che di upload) di 109,76. Il risultato deriva da 626mila test, di utenti Fastweb il dato più basso di tutti i servizi mobili presi in esame.

Al secondo posto si trova Vodafone (che sta per diventare parte di Fastweb) con uno speedscore di 86,76 elaborato però con un numero di test di quasi tre volte superiore (1,73 milioni), al terzo posto poco distante da Vodafone c’è Windtre con 8,76. Quarta Tim (68) quinta, molto distaccata, c’è Iliad.

Se si prova a dare un’occhiata alle velocità del solo download, il dato che più di altri influenza l’esperienza utente, la classifica generale viene rispettata alla lettera, con Fastweb. Per quanto riguarda l’upload al primo posto c’è invece Vodafone anche se Fastweb è seconda a poca distanza.

Per quanto riguarda la latenza (altro dato importante nella sensazione di velocità) il miglior operatore è Tim con 25millisecondi mentre la peggiore è proprio Fastweb (41 millisecondi)

Rilevante anche la statistica sulle regioni che offrono migliore velocità di connessione. Al primo posto c’è la Lombardia, al secondo il Lazio e al terzo il Piemonte.

Infine Ookla presenta un’informazione che forse non è particolarmente attinente alle prestazioni, ma che ci riguarda vicino come sito interessato al mondo Apple. Il dispositivo più usato per testare la velocità è l’iPhone 13; su 637164 test, 48491 è rappresentato da utenti di questo modello di iPhone.

La classifica però, cosa ancora più rilevante, è totalmente dominata dispositivi Apple: al secondo posto c’è iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro è terzo, iPhone 15 Pro quarto e il veterano iPhone 12 quinto.

Complessivamente i test svolti con gli iPhone sono stati 205.096, come dire che il 32% dei test è stato svolto sfruttando un telefono Apple. Anche se parliamo solo di test svolti e anche se diversi fattori possono avere contribuito a questo risultato (ad esempio un utente iPhone ha attese più alte dal dispositivo e quindi anche maggior attenzione a fattori come le prestazioni del dispositivo e delle reti rispetto a chi acquista un dispositivo low cost), questa percentuale dice molto della popolarità dei telefoni Apple anche nel nostro paese.