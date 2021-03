Ricondizionati Amazon, prodotti selezionati in sconto fino al 30%

I prodotti facenti parte della categoria Amazon Warehouse sono scontati fino al 30%. Nella migliore delle occasioni si riesce quindi a risparmiare quasi un terzo sul prezzo di prodotti rimessi a nuovo e normalmente già proposti ad un prezzo ribassato rispetto a quello del nuovo.

I prodotti Warehouse sono infatti una serie di articoli che, per piccoli danni, vengono proposti di partenza a prezzi convenienti, con uno sconto. Con la promozione in corso quindi c’è un ulteriore taglio che può raggiungere il 30%, consentendo così di acquistare un prodotto già in partenza piuttosto conveniente, ad un prezzo che potrebbe diventare quasi irrinunciabile.

Per ottenere lo sconto non c’è da raggiungere una soglia specifica, né un numero di prodotti particolare: i prezzi delle singole schede di acquisto sono già quelli scontati, quindi non dovete far altro che sfogliare la pagina dell’offerta e scegliere i prodotti che vi interessano, tenendo appunto un occhio puntato sul prezzo che risulterà più basso del solito.

Se, prima di acquistare, volete sapere che cosa sono esattamente gli Amazon Warehouse Deals, in sintesi vi diciamo che sono articoli resi con lievi danni (o danni provocati in magazzino), riparati o prodotti nuovi in confezioni aperte. Si tratta di prodotti in buone condizioni che tuttavia non rispettano gli standard Amazon per i prodotti “nuovi”. In breve Amazon riceve di ritorno un prodotto: a quel punto si assicura che sia funzionante, valutandone lo stato tra graffi, imballaggio danneggiato e quant’altro. Se il prodotto supera la prova, viene venduto ad un prezzo ribassato.

Negli Amazon Warehouse Deals è possibile spulciare una lunga lista di prodotti che spazia da quelli di Elettronica ed Informatica, certamente più interessanti per il nostro pubblico, ma abbraccia anche prodotti ed accessori per Casa e Cucina, Libri, Sport e Tempo Libero, Scarpe e Borse, Auto e Moto, Fai-da-te, Cancelleria e Prodotti per l’Ufficio, CD e Vinili, Salute e Cura della Persona, Abbigliamento.

Click qui per la selezione di prodotti. L’offerta vale per pochi giorni, perciò se siete intenzionati a comprare vi conviene sbrigarvi perchè i prodotti Warehouse non sono sempre disponibili e molto spesso sono pezzi unici.

