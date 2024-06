Apple sfodera il braccino sulla garanzia iPhone

Pubblicità

Apple offre una politica di garanzia in linea con il mercato: 24 mesi e non copre danni al vetro di copertura del display. Fino a ieri c’era però una eccezione: piccole crepe che non risultavano causate da impatto, potevano rientrare nella sostituzione gratuita. Potevano. Perché da oggi non è più così.

Apple ha infatti apportato una modifica alle sue politiche che esclude questo danno per iPhone e Apple Watch. In pratica ora le riparazioni per sottili fessure verranno gestite come richieste di “danno accidentale”, con la conseguenza che gli utenti dovranno pagare.

Il principio su cui si fondava la riparazione in garanzia di questi danni era che essi fossero provocate da difetti del display o da una normale pressione meccanica a cui la copertura dello schermo dovrebbe resistere ma che invece finivano, proprio per un difetto, per provocare la crepa.

Solo nel caso la crepa si presentava in coincidenza con un’ammaccatura o un manifesto altro danneggiamento che lasciava immaginare, ad esempio, che ci fosse stato un urto del telefono o una sua eccessiva torsione (magari perché ci si era seduti sopra) la garanzia non veniva riconosciuta.

Apple non ha comunicato, come segnala 9to5 Mac, alcuna ragione specifica per questo cambiamento.

Possiamo ipotizzare, benignamente, che ora Apple è arcisicura che non possono esserci danni ai display da eventi legati a difetti di materiali.

Pensando male che, visto come alla fine non è che si possa troppo discutere dell’argomento, e visto che sostituire lo schermo di un iPhone è un vero salasso, allora sarebbe poco saggio da parte di Apple non approfittarne per spingere ad investire su Apple Care che consente una riparazione a prezzo calmierato.

In realtà è più probabile che ci sia un’altra ragione più pratica. Storicamente molto era lasciato ai singoli negozi e centri con alcuni più indulgenti di altri nelle riparazioni e quindi potevano anche esserci abusi e quindi potrebbe essere stato necessario mettere un punto fermo: con questa modifica i fornitori non avranno più alcuna flessibilità né sarà possibile “fregare” sul difetto di fabbrica.

Quando un cliente segnala una crepa sottile come problema, il fornitore dell’assistenza è tenuto a trattarla come una richiesta di danno accidentale e, quindi, non coperta dalla garanzia standard.

Sia come sia, la modifica alle politiche non è certo ininfluente. I costi di riparazione dello schermo, come accennato, non sono affatto economici. In alcuni casi possiamo anche tranquillamente definirli esorbitanti (per un iPhone 15 Pro Max, ad esempio, siamo nell’ordine dei 500€) e la decisione di cancellare ogni riparazione in garanzia, significa una bella spesa (sempre che, come detto, non si abbia Apple Care)