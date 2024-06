Quanto è bello Weber Lumin, premiato il barbecue elettrico colorato

Pubblicità

Il Lumin di Weber ha vinto il premio Red Dot Award 2024 per la categoria Design di prodotto: fondato nel 1955, si tratta di uno dei concorsi di design più grandi e prestigiosi al mondo, dove ogni anno vengono sottoposti all’esame più di 20.000 prodotti provenienti da oltre 60 paesi.

Un importante traguardo quindi quello appena raggiunto dalla società dell’Illinois specializzata in barbecue a carbonella, gas, pellet ed elettrici, che proprio con un modello di quest’ultima categoria è riuscita a distinguersi ad un concorso più che affollato.

Il Weber Lumin, che come dicevamo è un barbecue elettrico da 2.200 Watt, ha colpito la giuria per via della sua silhouette moderna, compatta ed elegante, un design moderno e poco ingombrante (misura circa 60 x 42 x 30 centimetri, per un peso di quasi 20 chili) che lo rende piuttosto pratico per l’uso nelle aree esterne più piccole come balconi e terrazze.

Nasce infatti proprio per grigliare nei luoghi all’aperto con spazio limitato, offrendo una specifica scelta di combustibile che può fare la differenza anche in quei luoghi dove non è consentita l’accensione del fuoco né altre forme di cottura alla griglia.

Ideato nel 2023, è in grado di raggiungere i 315°C in appena un quarto d’ora, e oltre ad infondere il caratteristico sapore dei cibi alla griglia si può usare anche per scongelare gli alimenti, cuocere le verdure al vapore, per brasare le salsicce e mantenere caldi i cibi cotti che non si consumano subito.

È anche piuttosto facile da pulire perché usa un vassoio raccogli-grasso ad accesso frontale, mentre le griglie di cottura sono realizzate in ghisa smaltata e si possono mettere anche in lavastoviglie.

Dal punto di vista dei materiali è ottimo anche il coperchio, in acciaio smaltato, che resiste alla corrosione nel tempo.

Dove comprare

Il barbecue elettrico Weber Lumin costa 429 € e si può comprare anche su Amazon, dove al momento viene proposto per circa 350 €.

Sempre su Amazon trovate in vendita – e spesso in sconto – anche gli altri modelli del marchio, di cui abbiamo già parlato anche altre volte, come ad esempio in occasione della presentazione del Weber Summit con schermo touch alla scorsa edizione del CES di Las Vegas, oppure quando abbiamo pubblicato la guida ai migliori barbecue.