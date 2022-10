Riscaldatore diesel VEVOR da 3 kW in doppio sconto al 50%

Se avete bisogno di un sistema alternativo per riscaldare l’aria dell’auto o ancor meglio ne cercate uno da montare sul camper, sappiate che al momento c’è una duplice offerta sul riscaldatore diesel VEVOR.

Quello in promozione è il modello da 3 kW, ma esiste anche da 2, 5 e 8 kW in modo da scegliere quello giusto per le proprie esigenze. E’ quindi sufficiente per riscaldare l’aria di auto, furgoni e piccoli camper in pochi minuti. E’ particolarmente indicato per questi ultimi soprattutto per chi intende usarlo principalmente in viaggio o in caso di malfunzionamento della stufa, o qualora dovessero finire le bombole (magari di notte) e non si ha tempo o voglia di commutarle.

L’installazione è particolarmente semplice – bisogna prima assemblarlo collegando il tuo del gasolio, aspirazione e scarico, e poi procedere al fissaggio praticando il foro sul pavimento del veicolo – e il kit comprende tutto l’occorrente: dal serbatoio da 10 litri con pescante annesso a viti, tubi, fascette e telecomando.

L’accensione richiede pochi minuti, dopo di che inizia l’erogazione dell’aria calda. Il principale punto di forza come dicevamo è che si può usare anche durante la marcia e quindi mentre si viaggia in camper, evitando così di accendere la stufa a gas che, in quanto tale, necessita di specifici apparati di sicurezza.

Da tenere a mente che il consumo energetico in fase di accensione è alto, perciò è sempre meglio accenderlo con il motore acceso in modo da permettere all’alternatore di sopperire ad una parte della richiesta di corrente da parte dell’impianto elettrico.

Il punto di forza è il prezzo perché si tratta di un investimento tutto sommato contenuto che mette nelle mani dell’utente un sistema di riscaldamento efficiente, anche durante la marcia. E al momento è un vero affare:

Il riscaldatore diesel VEVOR costa infatti 170,39 euro ma attualmente è attivo uno sconto che fa risparmiare il 30% e lo si va a pagare perciò 119,99 euro. Tuttavia se inserite il codice EUCODE30EU prima dell’acquisto, ottenete uno sconto-sullo-sconto che porta il prezzo finale a 83,99 euro, quindi si risparmia più del 50%. L’offerta è valida fino al 31 ottobre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.