Risultati Apple Q4 2023, gli analisti sono pessimisti ma Apple potrebbe stupire

Come annunciato il mese scorso, questa sera in Italia Apple annuncerà i risultati Q4 del quarto trimestre fiscale 2023, che corrispondono a calendario da luglio a settembre: per complicazioni legate alla Cina e all’economia globale diversi analisti ritengono che Apple registrerà un lieve calo di fatturato, al contrario pochi ritengono che il colosso di Cupertino potrebbe sorprendere tutti con un lieve incremento trainato da iPhone e Servizi.

Cosa è successo nel terzo trimestre 2022, Apple Q4 2022

Esattamente nello stesso periodo lo scorso anno, la società ha registrato incassi per 90,15 miliardi di dollari, con un utile per azione di 1,29 dollari. Il fatturato iPhone era aumentato del 9,7% a 42,6 miliardi, le vendite di Mac record con +25,4% a 11,5 miliardi, mentre iPad perdeva il 13,1% a 7,17 miliardi. La divisione accessori e indossabili in aumento a 9,65 miliardi, i Servizi a 19,18 miliardi.

Come sempre in questo periodo entra in scena la nuova generazione di iPhone, quest’anno la numero 15, i nuovi Apple Watch Serie 9 e Ultra 2, gli AirPods Pro aggiornati con USB-C. Le vendite rientrano solamente per una settimana nel trimestre dei risultati in esame, ma sufficiente per comprendere l’andamento della domanda e dell’offerta tramite i preordini.

Nel periodo rientrano invece completamente le vendite di Mac Studio, Mac Pro e MacBook Air 15” introdotti a fine Q3 2023. Nessuna novità iPad.

Secondo una stima di Yahoo Finance di 24 analisti Apple riporterà fatturato di 89,25 miliardi, quindi in leggero calo rispetto al 2022. Il valore più basso previsto è di 87,8 miliardi, mentre il massimo arriva a 92,1 miliardi di dollari. Leggermente più alta la stima degli analisti di CNN Money che punta a 90,3 miliardi, ma anche questa in leggero calo rispetto allo scorso anno.

Secondo gli ottimisti invece il successo della campagna di boicottaggio in Cina e la ripresa di Huawei sono stati sopravvalutati, ed Apple registrerà vendite elevate per iPhone 15 grazie a un ampio parco di utenti che ancora utilizzano modelli precedenti ormai superati che devono essere sostituiti.

Nelle ore immediatamente precedenti la presentazione dei risultati Apple iniziano a circolare numeri positivi e percentuali di crescita di Apple in India con iPhone. Infine gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti streaming spingerà ulteriormente la crescita del settore servizi.

Apple fornirà l’audio streaming dal vivo della conferenza sui risultati finanziari Q4 2023 del quarto trimestre fiscale a partire dalle 23 ora italiana del 2 novembre. Macitynet seguirà l’evento per offrire ai lettori il riepilogo dei punti salienti, oltre ad articoli e approfondimenti.

