Apple Music termina il piano più economico Voice con Siri

A partire da novembre Apple interrompe il piano Apple Music Voice: è così che l’azienda ha annunciato l’addio a all’abbonamento più economico disponibile per il suo servizio di musica in streaming, il pacchetto solo voce che da quasi due anni offriva l’accesso a tutto il catalogo tramite Siri.

L’obiettivo – dice Apple – rimane quello di «offrire ai clienti l’esperienza musicale migliore possibile con funzionalità come l’audio spaziale, il Music Sing coi testi in tempo reale e altro ancora». Così adesso per abbonarsi ad Apple Music restano tre (+1) alternative: il piano di abbonamento Individuale, quello per Studenti o Famiglie, in aggiunta al pacchetto tutto-incluso Apple One dove ci sono anche Apple TV+ e diversi altri servizi.

Cosa succede agli abbonati

Sparisce quindi il pacchetto più economico (in Italia costava 4,99 € al mese), ma il controllo vocale rimane per tutti gli altri abbonamenti, che «funzionano già perfettamente con Siri» e continuerà ad essere migliorato nel tempo.

Nel documento di supporto pubblicato poche ore fa, Apple spiega cosa succede a chi sta usufruendo della prova gratuita del piano Voice: sostanzialmente queste persone potranno continuare a usare il servizio «per la durata del primo ciclo di fatturazione»: in prossimità del termine poi si verrà avvisati dello stop con una notifica, e a quel punto si potrà decidere se lasciar perdere o passare ad un altro dei piani disponibili.

Quanto costa Apple Music oggi

Per abbonarsi ad Apple Music quindi adesso resta il pacchetto Individuale a 10,99 € mensili; oppure se si è studenti universitari Apple offre l’opzione Studenti in sconto a 5,99 € al mese, mentre se si vuole usare un solo abbonamento con tutta la famiglia (per un massimo di 6 persone) il prezzo attualmente fissato è di 16,99 € al mese.

