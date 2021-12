RK Royal Kludge, la tastiera meccanica a 61 tasti in offerta a 27 euro

Se siete alla ricerca di una tastiera meccanica di piccole dimensioni potete anche arrestare le vostre ricerche. L’offerta su questa RK Royal Kludge è talmente ghiotta che non c’è da cercare oltre. Solitamente costa oltre 50 euro, mentre al momento la si acquista in sconto ad appena 27,11 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

La tastiera è tra le più compatte, con appena 61 tasti disponibili, quindi in grado di adattarsi anche alle scrivanie più piccole, ma consigliata certamente ad un pubblico di gamer. Offre una doppia connettività, cablata e bluetooth, grazie alla batteria integrata di 800 mAh. Inoltre, supporta anche diversi dispositivi, potendo passare dall’uno all’altro senza soluzione di continuità, tramite la pressione dei tasti FN+Q,FN+W,FN+E.

La tastiera, come se non bastasse, è retroilluminata, con ben 19 tipi di effetti retroilluminazione tra cui scegliere: è possibile cambiare il pattern con cui si accendono i LED, oltre che la luminosità e la velocità degli effetti.

E’ disponibile in tra diverse varianti, a seconda del colore degli switch prescelti, tra blu, rossi e marroni. Per chi non lo sapesse, questi switch determinano la tipologia di pressione. Gli switch rossi si traducono in tasti lineari, dove la pressione non cambia dall’inizio alla fine, e sono consigliabili per un pubblico di video giocatori.

Gli switch marroni e blu sono, invece, tattili, ossia si avverte quando il tasto viene premuto a metà corsa, con una sorta di click. La differenza consiste nella rumorosità del click: quelli marroni meno rumorosi e quelli blu, invece, i più rumorosi per eccellenza.

Al momento questa tastiera RK Royal Kludge si acquista in super sconto a 27,11 euro, applicando il codice sconto RKN direttamente sul carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.