Al CES 2025 ASUS svela i monitor ROG Strix Gaming, ProArt Display e ZenScreen

Inizierà il 7 gennaio il CES 2025 di quest’anno, anche se molti produttori hanno già svelato alcune carte. Ad esempio ASUS, che ha anticipato i monitor delle serie ROG Strix Gaming, ProArt Display e ZenScreen previsti per il 2025. Ecco di che si tratta.

ASUS ha presentato in anteprima la nuova gamma di monitor progettati per rispondere alle esigenze di gamer, creativi, professionisti del lavoro ibrido e appassionati di intrattenimento. Questi modelli innovativi saranno ufficialmente svelati durante il CES 2025.

Precisamente, si tratta del modello ROG Strix XG32UCG, un monitor da gaming Fast IPS 4K da 31,5 pollici con modalità duale 4K a 160Hz e FHD a 320Hz, pensato per titoli FPS e AAA.

Al suo fianco sarà presente in fiera anche l’ASUS ZenScreen Smart MS32UC, un display UHD IPS da 31,5 pollici, con copertura colore DCI-P3 al 98%, compatibilità con Google TV, altoparlanti Harman Kardon e supporto per streaming multipiattaforma.

Ancora, la kermesse darà i natali all’ASUS ZenScreen MB27ACF, un monitor QHD IPS da 27 pollici a 100Hz, con supporto ergonomico e porte HDMI e USB-C con alimentazione da 70W, al fianco di ASUS ZenScreen MB169CK e ASUS ProArt Display 6K PA32QCV.

I monitor della serie ROG Strix Gaming offriranno al giocatore prestazioni di alto livello, con il ROG Strix XG32UCG che offrirà una frequenza di aggiornamento fino a 160Hz in modalità 4K e 320Hz in FHD. Inoltre, supporta tecnologie come FreeSync Premium e G-SYNC per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Non mancheranno numerose opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione a 15W, oltre che funzionalità Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost e ASUS Aura Sync.

ZenScreen: versatilità per lavoro e intrattenimento

Quanto alla gamma ZenScreen, ci saranno diversi modelli. Ad esempio, ZenScreen Smart MS32UC, che integra Google TV, offrendo un’esperienza completa per produttività e intrattenimento su un grande schermo UHD da 31,5 pollici. Con due altoparlanti Harman Kardon e il supporto per HDR, è ideale per spazi ridotti.

Anche ZenScreen MB27ACF è pensato per ambienti moderni, include un supporto ergonomico regolabile, uno schermo QHD da 27 pollici a 100Hz e connettività avanzata per ottimizzare il flusso di lavoro. Infine, ZenScreen MB169CK, portatile e flessibile, offre un supporto rotabile e doppie porte USB-C per una produttività senza compromessi.

ProArt Display: precisione cromatica

Per i professionisti, invece, ASUS introduce i nuovi monitor ProArt Display 6K PA32QCV e i modelli 4K PA32UCE e PA27UCGE.

Entrambi sono stati concepiti appositamente per editor video e professionisti del color grading che desiderano una risoluzione 4K e una precisione cromatica di livello avanzato. Questi schermi HDR 4K, disponibili nei formati da 32 pollici e 27 pollici, garantiscono una luminosità fino a 600 nit e una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, assicurando una resa cromatica estremamente accurata. Entrambi i modelli vengono calibrati in fabbrica per offrire una precisione cromatica con un Delta E inferiore a 1.

Entrambi i monitor supportano numerosi formati HDR, tra cui HLG e HDR10, per soddisfare le esigenze di chi lavora con contenuti ad alta gamma dinamica. Il modello ProArt Display PA27UCGE si distingue ulteriormente grazie a una frequenza di aggiornamento di 160 Hz, ideale per offrire immagini incredibilmente fluide.

Ancora, entrambi vengono accomunati da vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui DisplayPort su USB-C con Power Delivery fino a 96W, porte HDMI e DisplayPort tradizionali.

I prezzi e le disponibilità non sono state ancora comunicate.

