Rendete il Mac mini M4 più protettp con questo guscio in silicone

Se volete rendere il Mac mini M4 un po’ più resistente ai graffi e mantenerne intatta la superficie2 potreste comprare questa custodia in silicone fatta apposta per proteggere l’intera scocca del nuovo computer.

È realizzata in silicone di alta qualità offrendo così una protezione efficace contro urti, cadute e graffi. Una delle peculiarità di questo materiale risiede infatti nella capacità di assorbire gli impatti, contribuendo a mantenerlo in ottime condizioni nel corso degli anni.

Non ci riferiamo solo a cadute accidentali e altre sollecitazioni che potrebbero danneggiarlo, ma anche semplici graffi o il più banale contatto con i liquidi (pensiamo ad esempio ad un caffè che si rovescia sulla scrivania) che potrebbero compromettere l’integrità della scocca in alluminio, che in questo modo invece resta come nuova.

Una buona idea quindi nell’ottica, un giorno, di rivendere la macchina potendo mantenere un buon prezzo grazie anche alla mancata usura della scocca; ma in generale fa comodo soprattutto per proteggerlo specie quando lo si usa in ambienti di lavoro condivisi o più banalmente in casa, dove magari ci sono bambini un po’ irrequieti.

È progettata per essere facile da installare e rimuovere in quanto la si applica senza strumenti o particolari difficoltà. Una volta montata, la custodia si adatta perfettamente al dispositivo come fosse un guanto aderente.

Ovviamente presenta ritagli precisi senza così compromettere la funzionalità o l’accessibilità alle porte USB, HDMI o di alimentazione.

Realizzata in silicone non tossico, è anche particolarmente facile da pulire ed esteticamente poco invasiva grazie alla colorazione nero traslucido che conferisce un aspetto discreto e, attraverso la trasparenza del materiale, mantiene comunque visibile il design originale del dispositivo, logo della Mela compreso.

Dove comprare

Questo prodotto costa 11,29 € e lo potete comprare anche su Amazon.

