Saldi di Capodanno, compri Office e Windows è in regalo

Se vi serve Office, ecco una buona occasione per acquistare la licenza: su Keysfan.com per Capodanno ci sono i saldi che permettono di acquistarla in sconto e ricevere in regalo quella per Windows 11 Pro, con la possibilità quindi di rimettere a nuovo un computer aggiornandolo all’ultima versione del sistema operativo e accompagnandolo al contempo con la suite 2021 per lavorare sui documenti al pieno delle funzionalità e delle compatibilità.

Le offerte sono diverse e permettono di acquistare anche versioni precedenti di Office per tutti quei computer che non possono supportare l’ultima versione e, per gli stessi, c’è anche la possibilità di scegliere uno dei pacchetti che mettono a disposizione Windows 10 Pro, in modo da poter così scegliere la versione del sistema operativo in base alle compatibilità disponibili sia dal punto di vista hardware che quello software con gli altri programmi installabili sul computer di destinazione.

Si tratta di una specie di copri-due-paghi-uno perché acquistando la licenza Office si ottiene in regalo quella per Windows. Ma sono attivi anche altri sconti, alcuni attivabili con codici speciali, che permettono di risparmiare fino al 62% sull’acquisto delle licenze software di altri programmi disponibili sul portale.

Di seguito trovate l’elenco delle varie promozioni con il prezzo finale per l’utente e il link per raggiungere la pagina dedicata e portare a termine l’acquisto:

Prendi due e paghi uno

Windows 11 Professional gratuito

– Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only 46.99€

– Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only 36.99€

– Microsoft Office 2016 Professional (+ Free Windows 11 Pro) Only 30.99€

Windows 10 Professional gratuito

– Microsoft Office 2021 Professional (+ Free Windows 10 Pro) Only 40.99€

– Microsoft Office 2019 Professional (+ Free Windows 10 Pro) Only 29.99€

– Microsoft Office 2016 Professional (+Free Windows 10 Pro) Only 22.99€

Office 2021 per Mac in sconto del 62% col codice BKS62

Office 2021 Home and Business – Mac – 66.99€

50% di sconto col codice BKS50

– Windows 10 Professional – 7.4€

– Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – 12.13€

– Windows 11 Professional CD-Key – 17.28€

– Windows 11 Home CD-Key – 16.50€

– Windows 10 Home 32/64-bit CD-Key – 7.96€

– Windows 10 Home 32/64-bit 2 PCs CD-Key – 13.24€

62% di sconto col codice BKS62

– Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PCs – 76.00€

– Project Professional 2021 Key – 1 PC – 25.08€

– Visio Professional 2021 Key – 1 PC – 22.42€

– Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – 21.61€

– Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – 18.90€

– Office 2019 Home and Business for Mac – 100.81€

– Microsoft Office 2019 Home and Student – 1 User – 30.39€

Fare acquisti su Keysfan.com è facilissimo: è possibile scegliere molti metodi di pagamento e subito dopo l’ordine si riceverà un’e-mail con i codici Product Key, senza dover aspettare giorni. In caso di domande, il loro servizio clienti fornisce un supporto rapido e completo: basta inviare una e-mail a [email protected]