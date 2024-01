Sono iniziati i Saldi Invernali TrenDevice: iPhone 13 da 537,90€, iPhone 12 da 357,90€

Gennaio è il mese dei Saldi Invernali e naturalmente su TrenDevice non potevano mancare! Su tutti i Ricondizionati potete approfittare di prezzi ribassati con grandi occasioni su iPhone, iPad e Mac fino ad esaurimento scorte.

I Saldi vi aspettano anche presso i TrenDevice Store e ricordatevi che potete pagare il dispositivo anche in 3 comode rate mensili senza interessi con Scalapay.

✔ iPhone 13 scontati di -30€ da soli 179,30€ per 3 rate mensili, iPhone 12 scontati di -30€ da soli 119,30€ per 3 rate mensili, iPhone 11 scontati di -30€ da soli 92,63€ per 3 rate mensili, iPhone 12 Pro scontati di -30€ da soli 142,63€ per 3 rate mensili.

✔ iPhone 14 scontati di -30€ da soli 212,63€ per 3 rate mensili, iPhone 12 mini scontati di -30€ da soli 105,97€ per 3 rate mensili, iPhone SE 2022 scontati di -30€ da soli 87,63€ per 3 rate mensili.

✔ MacBook Pro Retina scontati di -100€ a partire da 266,97€ per 3 rate mensili, MacBook Air M2 scontati di -150€ da soli 349,97€ per 3 rate mensili.

✔ Saldi Invernali sono anche su iPad, Apple Watch, Samsung ed AirPods.

Visitate subito la pagina dedicata ai Saldi Invernali per scoprire più nel dettaglio tutte le offerte disponibili. Vi ricordiamo che su TrenDevice è possibile acquistare anche in 3 comode rate mensili senza interessi con Scalapay.

I Saldi Invernali vi aspettano anche presso i TrenDevice Store:

– TrenDevice Store Milano in Via B. Luini 8 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea M1-M2 “Cadorna” e Linea M2 “S.Ambrogio”

– TrenDevice Store Torino in Via San Donato, 5 – a pochi minuti a piedi dalla Stazione di Torino Porta Susa

– TrenDevice Store Roma in via Barberini 1/G – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Barberini”

– TrenDevice Store Roma in via Emanuele Filiberto, 26 – a pochi passi dalla fermata della metro Linea A “Manzoni”

– TrenDevice Store Bologna in Piazza Roosevelt 4 – a tre minuti a piedi da Piazza Maggiore

– TrenDevice Store Brescia in Via Pietro Bulloni, 6 – in centro città e a pochi minuti dalla Stazione Ferroviaria

– TrenDevice Store Bergamo in Largo Giuseppe Tironi, 4B – a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria

– TrenDevice Store Avellino in via Provinciale 5, Manocalzati (AV) – all’interno del punto vendita Progress

Venite a trovarci nei nostri Store: potete visionare l’intera gamma dei nostri Ricondizionati, dagli iPhone agli iPad, dalle AirPods ai Samsung Galaxy, le PS4 e i Mac. Potete anche vendere il vostro usato con il servizio di Instant Buy oppure permutarlo, e se siete già clienti, ricevere assistenza post-vendita.

Visitate subito la pagina dedicata ai Saldi Invernali TrenDevice per scoprire più nel dettaglio tutte le offerte disponibili. Vi ricordiamo che su TrenDevice è possibile acquistare anche in 3 comode rate mensili senza interessi con Scalapay.

Su TrenDevice è possibile vendere iPhone, iPad, Mac, Samsung, PlayStation e tanti altri modelli Hi-Tech in modo facile, veloce e completamente online. Valutazione in tempo reale, ritiro gratuito a domicilio con nostro corriere assicurato e pagamento con bonifico in soli 7 giorni. Scoprite subito la valutazione del vostro usato Hi-Tech.

Vi siete già iscritti al TrenDevice Club? Il TrenDevice Club è il programma di loyalty che, grazie ai tuoi acquisti o alle tue vendite, ti permette di guadagnare i TrenDevice Money da spendere per l’acquisto di tutto ciò che desideri su TrenDevice. Inoltre potrai accumulare TrenDevice Money per ogni amico che conclude un acquisto o una vendita utilizzando il tuo codice. Siete clienti storici TrenDevice? Scopri i punti già guadagnati e il vostro livello raggiunto. Attivate il codice del TrenDevice Club per scoprire quanti TrenDevice Money avete accumulato con i vostri ordini: potrete utilizzarli fin da subito per acquistare ciò che desiderate su TrenDevice.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta reimmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 150.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.