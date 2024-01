Tesla conquista Hollywood

Secondo una ricerca di Auto Trader UK, che ha analizzato le auto elettriche più popolari apparse in film, serie TV e video musicali, la gamma di veicoli Tesla ha conquistato anche Hollywood. Questo vale sia per la linea attuale di Tesla, sia per l’auto che ha dato il via a tutto, ovvero la Roadster originale di Tesla.

Tra le Tesla è la berlina Model S in testa a tutte le auto elettriche con un impressionante numero di 419 apparizioni nel corso degli anni. La Model 3 è la seconda Tesla più popolare di Hollywood, con la berlina completamente elettrica che ha accumulato 167 apparizioni.

Model X è stata elencata con 149 apparizioni, mentre il crossover Model Y è stato elencato con un numero piuttosto contenuto di 38 apparizioni. La prima auto Tesla, la Roadster originale, è stata mostrata 46 volte nel corso degli anni.

Lo studio di Auto Trader non ha solo analizzato il numero di volte in cui un veicolo elettrico è apparso in contenuti e produzioni di Hollywood. Il gruppo ha anche determinato il tempo delle diverse apparizioni. In tal senso, è la Roadster originale di Tesla a guidare la classifica, con il 37% delle sue apparizioni sullo schermo. In confronto, solo la Model S è al 24%, mentre il 26% è per la Model X, il 18% della Model Y e l’8% della Model 3.

Erin Baker, Direttore Editoriale di Auto Trader, ha osservato che le apparizioni delle auto elettriche a Hollywood rendono gli EV più appetibili e desiderabili per i potenziali acquirenti.

Ovviamente non sono soltanto le Tesla a attirare l’attenzione di Hollywood. Tra le EV analizzate da Auto Trader, c’è anche Nissan Leaf, che si distingue come l’auto con più apparizioni a Hollywood dopo Model S, con 194 apparizioni.

Interessante è anche il fatto che la Honda e abbia avuto solo 14 apparizioni, ma il 43% di queste scene sono state piuttosto prolungate. Lo stesso vale per Audi e-tron Sportback, che ha avuto 12 apparizioni, di cui il 42% per un tempo prolungato.

