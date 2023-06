Saldo carte di credito terze parti previsto nel Wallet di iOS 17

Con iOS 17 l’app Wallet permetterà di visualizzare il saldo di carte di credito di terze parti usate per Apple Pay e non solo quello di Apple Card (carta di Cupertino disponibile solo negli USA che è possibile richiedere direttamente dall’app Wallet e usare dopo pochi minuti dalla richiesta).

A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che ora Apple Pay permette di visualizzare a colpo d’occhio solo il saldo di Apple Card ma che l’app Wallet verrà aggiornata, evidenziando come Apple spinga sempre più l’acceleratore verso nuovi servizi finanziari.

Inizialmente la possibilità di visualizzare a colpo d’occhio il saldo, il credito disponibile e le spese di carte di terze parti sarà disponibile solo per carte statunitensi ma in futuro queste funzionalità potrebbero essere offerte anche in altre nazioni.

Come abbiamo spiegato qui, Apple è sempre più impegnata nel settore finanziario e iniziative specifiche si stanno moltiplicando. A inizio maggio il CEO di Apple, Tim Cook, ha indicato come “incredibile” la risposta al lancio del conto deposito, servizio lanciato in collaborazione con Goldman Sachs che in pochi giorni negli USA ha attirato 250mila risparmiatori. I conti deposito lanciati da Apple hanno racimolato in quattro giorni quasi un miliardo di dollari; ad attirare gli utenti è l’interesse lordo del 4,15%, circa lo 0,50% in più rispetto ai tassi offerti tipicamente dai conti deposito delle banche e dieci volte in più dell’offerta media di rendimento dei conti correnti americani (0,37%).

Apple è sempre più impegnata nel settore finanziario e l’accordo con Goldman Sachs ha portato ad un terremoto nel mondo del credito in tutto il mondo. Anche Google secondo vari analisti prima o poi si muoverà nello stesso ambito.

Qui tutto quello che c’è da sapere sulla carta di credito Apple Card, invece la guida per usare Apple Pay in Italia è disponibile qui.

A questo indirizzo tutto quello che sappiamo finora del futuro iOS 17.