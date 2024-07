iPhone Plus morirà nel 2025 per far spazio ad un nuovo mondo

Pubblicità

Non ci sarà un iPhone 17 Plus e l’iPhone “supersottile” non prenderà il posto né del modello destinato a sparire, né di altri modelli ma sarà un esperimento per spingere l’iPhone su nuovi territori. Ming Chi Kuo sorprende con il suo ultimo post su Medium con il quale prova a spingere lo sguardo più in là rispetto all’offerta di fine 2025 arrivando a quel “mitico” 2026 dove molte cose potrebbero cambiare.

Che il 2026 dovrebbe essere un anno di svolta lo dicono molti indizi. Il lancio di iPhone 17 porterebbe con sé la maturazione del progetto Intelligenza Artificiale (che per quest’anno sembra più che altro un esperimento) e nuovi smartphone ridisegnati. Ma anche, ci dice ora Kuo, la fine del progetto iPhone “Plus”.

Nato in sostituzione di iPhone mini (ultimo modello iPhone 13 mini, rimpianto da molti), iPhone Plus starebbe vendendo molto poco tanto da rappresentare, dice l’analista, appena il 5-10% nelle scelte dei clienti. «Questo significa che iPhone standard e i due iPhone Pro sono sufficienti e rendono l’iPhone Plus ridondante».

In pratica iPhone Plus, che ha debuttato con la serie 14 di iPhone, farebbe la fine di iPhone mini, sopravvivendo solo un anno in più (ammesso che ci sia un iPhone 16 Plus…).

Contemporaneamente alla fine di iPhone Plus, dice Kuo, debutterà il pluricitato iPhone “sottile”. Ma secondo l’analista non prenderà il posto nè di iPhone 17 Pro Max (come si ipotizzava) nè di iPhone 17 Plus: «si tratta di un esperimento – dice Kuo – del tentativo di esplorare un nuovo orizzonte di design, oltre quello degli attuali modelli».

Kuo sciorina poi alcune specifiche dell’iPhone “slim”

Schermo di circa 6,6 pollici

Risoluzione di 2.740 x 1.260 pixel (iPhone 15 Pro Max arriva a 2778×1284)

Processore A19 chip (non A19 Pro)

Bordo in alluminio e titanio (meno titanio dei Pro, meno alluminio dell’iPhone 17)

Processore 5G di Apple

Camera singola

Tutto questo lascia immaginare che se le previsioni dii Kuo avranno un riscontro davvero non si tratterà di un telefono rivoluzionario nelle specifiche hardware ma che punterà tutto sul design. Qualche cosa che vuole catturare un pubblico nuovo che bada maggiormente ad aspetti come design, spessore e peso che alle prestazioni, siano essere quelle del processore che delle fotocamere.

Difficile dire se Kuo ha ragione, ma certo il tentativo di Apple (che pare intenzionata anche secondo l’altro grande vate del futuro Apple, Mark Gurman, a sposare la regola del sottile) avrebbe un senso in un contesto dove l’evoluzione delle componenti che hanno trainato le vendite degli smartphone per anni, sembrano essere arrivate ad un punto di progresso che rende molto complicato usarne l’evoluzione per vendere più dispositivi.