Samsung svelerà le prossime novità il 27 febbraio

A fine mese, più precisamente il 27 febbraio, ci sarà il secondo evento Samsung dell’anno: il primo, l’Unpacked, è andato in onda il 9 febbraio e l’azienda ha sfruttato l’occasione (per la prima volta, anche dal metaverso) per presentare la nuova serie di smartphone Galaxy S22, S22 Ultra e il tablet Galaxy Tab S8; ma le novità del 2022, come era facile immaginare, non sono finite qui.

Per quel che resta da lanciare sul mercato l’azienda ha così fissato un secondo evento per domenica 27 febbraio alle ore 19:00 italiane: si terrà completamente online e, come avrete già notato, coinciderà con il Mobile World Congress 2022 di Barcellona, che comincia proprio in quei giorni (e terminerà giovedì 3 marzo).

D’altronde non bisogna stupirsi perché storicamente MWC è uno degli eventi più importanti nel calendario delle uscite di Samsung. Tra il 2014 e il 2018 l’azienda si è spesso recata a Barcellona per annunciare i nuovi telefoni Galaxy S, una pratica che è cambiata dall’anno seguente, quando la società ha iniziato a svelare quei dispositivi durante gli eventi Unpacked. E’ facile capire perché: anche se Samsung ha sempre dominato il ciclo di notizie provenienti dalla fiera, ha comunque dovuto condividere le luci della ribalta con altri produttori di telefoni, come Sony e LG e molti altri ancora.

E poi è arrivata la pandemia: nel 2020 gli organizzatori dell’evento hanno annullato la fiera e per il 2021 il Mobile World Congress è stato posticipato a fine giugno, ma Samsung era tra quelli che dichiararono di preferire l’evento online a quello in presenza. Ora, dopo due anni di assenza, si sta riallineando con il ciclo del Mobile World Congress.

Per quanto riguarda quel che ci si può aspettare da Samsung, le cose diventano più difficili. Come abbiamo scritto in apertura, smartphone e tablet di fascia alta sono stati presentati a inizio mese. A giudicare dall’invito, l’azienda potrebbe concentrare l’attenzione sui Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold.

Secondo le indiscrezioni, quest’ultimo potrebbe prendere ispirazione dal Galaxy S22 Ultra aggiungendo uno slot per la S Pen. Ma per saperne di più, bisognerà necessariamente attendere l’annuncio ufficiale. La presentazione Samsung del 27 febbraio si potrà seguire in streaming sia sul sito web di Samsung che sul canale YouTube della multinazionale sudcoreana.

Samsung è risultata la prima società al mondo per numero di brevetti in suo possesso. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da qui, invece per gli articoli sull’universo Android si parte da questa pagina.