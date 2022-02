Bose QC 45 ora offrono equalizzatore personalizzabile

Per quanto le cuffie QuietComfort 45 di Bose, siglate QC 45, sono state apprezzate a livello globale, non sono mancate le lamentele di molti per via di una lacuna importante: l’assenza di un equalizzatore personalizzabile. Questo vuol dire che ci si doveva affidare necessariamente alle regolazioni automatiche dell’EQ. Finalmente, Bose è corsa ai ripari.

E così, per quanto l’EQ di default era in grado di assicurare un suono piacevole, adesso sarà possibile avere il controllo totale. Bose ha dichiarato a Engadget di aver aggiornato il firmware delle cuffie QC 45 con la funzione di equalizzatore personalizzabile che, come suggerisce il nome stesso, consente di modificare l’output a proprio piacimento. Questo vuol dire che gli utenti potranno personalizzare i bassi, i medi e gli alti in base ai propri gusti, oppure scegliere tra i preset già pronti nel caso in cui non si abbia tempo a disposizione o voglia di impostare a proprio piacimento l’EQ.

Ill nuovo firmware (2.0.4) è disponibile avviando l’app Bose Music e scegliendo “Installa aggiornamento” dalla schermata di controllo QC45. Si tratta certamente di un aggiornamento importante, anche se effettivamente le QC 45 erano già in grado di fornire un audio ben bilanciato.

Utilizzare questa funzione EQ potrebbe, in alcuni casi, comportare uno sforzo maggiore di quanto valga la pena se si ascolta un’ampia varietà di generi musicali. Invece l’aggiornamento potrebbe essere proprio quello di cui si aveva bisogno se si ascolta regolarmente un particolare genere musicale, come la musica elettronica dove poter personalizzare i bassi.

