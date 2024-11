Samsung ViewFinity S9, il rivale di Apple Studio al minimo storico su Amazon

Pubblicità

quando si parla di monitor che Siani adatti ai Mac, e soprattutto a macOS, la scelta è davvero ardua. A parte i monitor di Apple, infatti, quasi la totalità degli schermi terze parti non riesce ad essere in perfetta sintonia con le risoluzioni di Apple. ViewFinity S9, invece, sì ed è per questo che si tratta del vero rivale di Apple Studio. Oggi su Amazon si acquista al minimo storico, solo 820 euro.

Si tratta di un modello di monitor Samsung 2023. ViewFinity S9 (modello S90PC) è un display da 27 pollici con risoluzione 5K (5120×2880 pixel) pensato per competere direttamente con i prodotti di Apple e LG.

Presentato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, insieme al modello Smart Monitor M8 (M80C), il ViewFinity S9 offre una connettività versatile con porte HDMI, Thunderbolt 4, USB-C e DisplayPort, e supporta la ricarica di laptop o tablet fino a 96W.

Il design è elegante, con finiture opache, il che posiziona il ViewFinity S9 tra i concorrenti diretti dell’Apple Studio Display e dei monitor OLED di alta gamma di LG. È progettato per offrire una copertura colore DCI-P3 del 99% e include un sistema di calibrazione avanzato, oltre a una webcam 4K integrata. In più, il monitor incorpora lo SmartThings Hub, che permette di controllare dispositivi domestici collegati alla rete, come luci, telecamere, termostati e altri.

Caratteristiche tecniche:

5120×2880 (5K), Pannello IPS, 16:9, HDR

Refresh Rate 60 Hz, Response Time 5 ms

1 Mini-Display Port, 3 USB, 1 Thunderbolt, WiFi, Bluetooth, Speaker integrati

Flicker Free, Eye Saver Mode, Game Mode

Contenuto della confezione: 1x Samsung Monitor HRM ViewFinity S90PC (S27C902), Include cavo di alimentazione, cavo Thunderbolt 4, telecomando, SlimFit Camera e Pogo Gender

La funzione Color Calibration Engine permette di regolare il bilanciamento del bianco, del colore Gamma e RGB, gestibile con il proprio smartphone attraverso l’app Samsung Smart Calibration.

Solitamente ha un prezzo di listino di 1599 euro, ma al momento è possibile acquistarlo su Amazon a 820 euro. Per ottenerlo a questo prezzo è sufficiente cliccare a questo indirizzo e metterlo nel carrello. Lo sconto viene applicato in automatico.

