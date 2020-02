Sandisk dualdrive USB-C, la prima chiavetta da 1 TB al mondo: le prime impressioni

Dopo averla brevemente vista al CES 2020, abbiamo finalmente tra le mani uno dei primissimi esemplari della nuova Sandisk dualdrive USB-C da 1 TB.

La principale caratteristica della chiavetta è ovviamente l’incredibile capacità di archiviazione, superiore ad esempio a gran parte dei computer in commercio di fascia consumer, che qui invece sta nello spazio di un’unghia.

Sandisk dualdrive USB-C

Qui a Macitynet siamo contenti di essere stati tra i primissimi al mondo ad avere la possibilità di usarla e stiamo già effettuando le prove.

Nelle prime impressioni possiamo dire che si tratta di un prodotto esteticamente valido, realizzato tutto in metallo con doppio connettore, USB-A da una parte e USB-C dall’altra, capace così di garantire la massima compatibilità tanto con i computer quanto con apparecchi di vario tipo (come televisioni, autoradio e altro).

Leggerissima, la chiavetta offre lo spazio reale di 1 TB perfettamente usabile (988,47 GB) con velocità buone, tipicamente superiori alla maggior parte delle chiavette USB in commercio.

The Original One

Ci permettiamo di porre l’attenzione dei lettori su un fatto importante: questo modello di SanDisk è il primo esemplare, con questa capacità, a risultare perfettamente funzionante.

Sino ad oggi non era difficile trovare modelli simili, di marchi molto meno conosciuti, vantare altrettanta capacità, ma con una usabilità praticamente nulla.

Chi scrive ha potuto provare altri modelli sempre a 1 TB, ma che per copiare qualche megabyte ci mettevano anche una ventina di minuti (per cui insabile), mentre in questo caso ci troviamo una chiavetta che, come vedremo nella recensione che stiamo preparando, ha valori di lettura e scrittura perfettamente in linea con quanto ci si aspetta (e a volte anche superiori), come d’altra parte è tradizione di SanDisk.

Restate sintonizzati

Al momento in cui scriviamo non è ancora noto il prezzo in Euro, ma è probabilmente una questione temporanea, dato che la chiavetta arriverà ufficialmente sul mercato nel giro di pochissimi giorni.

Invitiamo i lettori a tornare su queste pagine tra qualche giorno, per leggere la recensione approfondita che stiamo preparando, in modo da poter valutare correttamente l’interesse per un prodotto davvero particolare.