SanDisk svela al CES 2020 la chiavetta USB-C dei sogni da 1 TB

Il 2020 di SanDisk è carico di spazio di archiviazione, come dimostra la presentazione dei due nuovi dispositivi al Consumer Electronics Show di Las Vegas: da una parte c’è infatti un disco SSD portatile da ben 8 TB di capacità con velocità di trasferimento dati fino a 20 Gbps, dall’altro una chiavetta SanDisk USB-C da 1 TB per far sognare gli amanti dei dati sempre in tasca.

Entrambi i prodotti rappresentano una importante innovazione dal punto di vista della capacità perché ad oggi i dischi SSD portatili offrono al massimo 2TB o 4TB di spazio di archiviazione. Per di più come dicevamo la velocità di trasferimento dati può raggiungere i 20 Gbps, che è un valore superiore perfino agli attuali modelli della serie SSD Extreme Portable di SanDisk.

Questo disco mostrato in fiera però è al momento soltanto un prototipo perciò non sappiamo quando sarà effettivamente commercializzato, né a che prezzo. Uno dei prodotti che invece sarà presto disponibile è la chiavetta SanDisk USB-C da 1 TB di cui sopra, la cui principale caratteristica è naturalmente la grande capacità di archiviazione racchiusa in un dispositivo super compatto.

Come altre di questo genere ha un doppio connettore, USB-C da un lato e USB-A dall’altro per consentire di collegarla anche alle prese USB tradizionali di computer e televisori. E’ tutta in metallo e c’è il consueto meccanismo di rotazione a 180 gradi che va a proteggere alternativamente una delle due prese non in uso. Anche qui il prezzo non è noto ma sappiamo invece che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno appena cominciato.

Come avviene da anni Macitynet è a Las Vegas per offrire ai lettori reportage, fotogallerie, articoli e video delle novità più importanti: è possibile sfogliare tutti gli articoli sulle novità del CES 2020 a partire da questa speciale sezione del nostro sito.