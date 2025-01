Scaldapiedi elettrico in offerta speciale a soli 2,50 €

Pubblicità

Piedi freddi addio con questo tappetino riscaldato elettricamente in offerta a soli 2,50 €. D’altronde chi lavora in ufficio lo sa bene: stare fermi per ore, seduti su una sedia, porta inevitabilmente ad avere i piedi gelati, anche se in stanza ci sono 20°C o più.

È inevitabile, a meno di non affidarsi ad una soluzione come quella in sconto che vi proponiamo oggi, un modo semplice e comodo per combattere efficacemente il freddo durante i mesi invernali.

Realizzato in tessuto composito di flanella di alta qualità, offre innanzitutto una sensazione di morbidezza e comfort: questo materiale, leggero e resistente, assicura una lunga durata, mantenendo nel tempo le sue proprietà di isolamento termico.

Il bello è che per avviare il riscaldamento basta collegarlo ad una qualsiasi powerbank: per l’alimentazione infatti usa una spina USB-A che potete collegare anche a caricatori a parete, oppure direttamente alla presa del computer o della TV. Inoltre il cavo è lungo 1,2 metri offrendo perciò abbastanza libertà di movimento mentre si utilizza lo scaldapiedi elettrico.

Il sistema è pensato per raggiungere e poi mantenere una temperatura di 40°C migliorando così la sensazione di benessere senza surriscaldare i piedi ed ottenere l’effetto contrario facendoli sudare. Inoltre il calore viene distribuito in modo uniforme contribuendo a rilassare i muscoli e, se usato di sera, favorendo il riposo notturno.

Altro importante vantaggio è dato dalla possibilità di lavare il tappetino, così da averlo sempre pulito e profumato per il successivo utilizzo. Pesa meno di 150 grammi ed è abbastanza compatto (29 x 29 x 2,5 cm) da risultare facile da riporre e trasportare. Infatti non solo potete usarlo comodamente a casa, ma anche in viaggio e in ufficio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 27 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 91% andando a spendere intorno ai 2.50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.