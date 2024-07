Prime Day, sconti fino al 38% su auricolari e cuffie Beats

Pubblicità

Musica per le vostre orecchie: Amazon lancia una lunga lista di sconti su prodotti di Beats. Non parliamo solo di auricolari, che sono solitamente molto scontati e anche questa volta non deludono, ma sopratutto di cuffie.

Beats Studio Pro, minimo storico

L’affare più importante in termini percentuali è quello sulle Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Tra le loro caratteristiche

Audio lossless via USB-C oltre a tre distinti profili audio integrati per migliorare la tua esperienza di ascolto

cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva e modalità Trasparenza

compatibilità con l’abbinamento con un tocco e una serie di funzioni native Apple e Android

audio spaziale

ino a 40 ore di autonomia della batteria

Lo sconto è di ben il 38%, un ribasso davvero mai visto

Beats Solo 4, nuovissime e scontatissime

In sconto ci sono anche le Beats Solo 4, l’ultima creazione nel campo delle cuffie del marchio controllato da Apple, sono state appena rilasciate ma grazie al Prime Day le comprate già in sconto: 159,99 euro invece di 229,99 €.

Questo accessorio sono un prodotto di nuova concezione, eredi di tanti altri modelli precedenti di cui mantengono il design e il look and feel.

Ecco le loro caratteristiche “di targa”

Architettura acustica personalizzata e driver aggiornati per un suono Beats potente.

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa.

Design ergonomico ottimale con archetto Flex-grip e padiglioni auricolari regolabili

Cuscinetti auricolari morbidissimi per comfort e durevolezza.

Fino a 50 ore di autonomia.

Audio lossless ad alta risoluzione via USB-C o cavo audio da 3,5 mm.

Come abbiamo accennato, queste cuffie sono state appena rilasciate ma Amazon le propone già con un forte sconto. Si tratta di un ribasso del 30%.

Beats Studio Buds, prezzo per tutte le tasche

In sconto ci sono anche gli auricolari Beats. I più interessanti nel rapporto tra qualità e prezzo ci sembrano i Beats Studio Buds, gli auricolari full wireless entry level di Beats nei giorni scorsi erano scesi ad un prezzo bassissimo, solo 109€. Ma ora li comprate addirittura ad un prezzo stracciato: 99€,99, in pratica la metà del prezzo Apple

Stiamo parlando di un accessorio che abbiamo recensito a questa pagina. Qui ci limitiamo a darvi alcune informazioni utili per decidere se fanno o meno al caso vostro.

I Buds Studio Buds sono auricolari che con attitudine per lo sport. Oltre alle dimensioni ridotte gli auricolari di Beats hanno una valida integrazione sia con il mondo iPhone che Android (per la prima volta si connettono automaticamente anche i telefoni con il sistema operativo Google), la riduzione attiva del rumore, una custodia per la ricarica che garantisce fino a 24 ore di musica, modalità fast fuel (ricarica di un’ora con cinque minuti nella custodia), modalità Audio Spaziale Dolby Atmos con i brani di Apple Music.

Come abbiamo accennato, costano 99,99 euro. Lo sconto è del 48%

Beats Studio Plus, minimo di sempre

Vanno al minimo storico anche i Beats Studi oPlus, solo 129,99€

Questo modello fa seguito al precedente ma lo migliorano in tutto. In particolare offrono un’autonomia della batteria fino a 36 ore grazie alla custodia di ricarica con USB-C (e non più Lightning), soppressione del rumore (dice Beats) più efficiente di 1,6 volte e una trasparenza migliorata di due volte. ANC e trasparenza sono controllati con un tasto fisico, come i modelli precedenti.

Oltre a questo si segnalano per

Fino a 36 ore di durata totale della batteria (9 ore auricolari + 27 ore custodia di ricarica)

Compatibilità con Apple e Android migliorata

Resistenti all’acqua e al sudore (rating di grado IPX4)3