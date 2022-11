Caricabatterie da auto per smarthone, tablet e Mac i migliori del Black Friday

Caricare un iPhone, un Appele Watch e, perchè no, anche un Mac in auto? Niente di più facile ed economico se si approfitta degli sconti del Black Friday di Amazon. Nella lista che trovate qui sotto ci sarà sicuramente quel che fa per voi dal punto di vista del prezzo o della potenza.

Se vogliamo parlare di potenza non è probabilmente possibile trovare nulla che pareggia questo caricabatterie di Baseus capace di offrire fino a 100W, sufficienti per un MacBook Pro ad un costo molto accessibile: 36,94€

Più tradizionale sotto diversi punti di vista questo modello di Anker che ha una porta USB-C e una USB-A ma comunque 29W di potenza, ottimi per un iPhone o un iPad e un costo di solo 24,99€. Per un modello compattissimo vi consigliamo quello di Celly che scompare letteralmente nel ricettacolo dell’accendisigari ed è in offerta a 12,60 €.

Se invece volete sfruttare il Magsafe c’è questo caricabatterie Belkin da 34,99€ invece che 39,99€.

Celly, Caricabatterie da Auto Linea Black Label, Caricabatterie con Porta USB-C + Porta USB, 30W Output, Tecnologia Power Delivery con Ricarica in 1 Ora, Dimensioni Compatte, Nero In offerta a 12,60 – invece di 14,99

sconto 16%

Anker PowerDrive Speed+ 2, caricatore da auto USB C, 2 porte da 49 W, con Power Delivery per MacBook Pro/Air 2018, iPad Pro 2018, iPhone XS Max/XR/XS/X e PowerIQ 2.0 per Samsung S9/S8 e altri In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29%

Baseus Caricabatterie Auto USB C 100W, PD3.0 QC4.0 Ricarica Rapida Caricatore Auto Veloce Display a LED Accendisigari Caricatore USB Compatibile con MacBook PRO iPad Samsung Tablet Laptop In offerta a 36,54 € – invece di 54,99 €

sconto 34%

Baseus Caricabatterie Auto USB C 100W, PD3.0 QC4.0 Ricarica Rapida Caricatore Auto Veloce Display a LED Accendisigari Caricatore USB compatibile con MacBook Pro iPad Samsung Tablet Laptop In offerta a 39,19 € – invece di 54,99 €

sconto 29%

Baseus Caricatore Auto USB C 65W Carica Rapida, PD3.0 QC 4.0 PPS Caricabatteria per Auto con Display a LED Compatibile con iPhone Samsung, MacBook, iPad Pro/Air, AirPods, Huawei, Xiaomi, PC Laptops In offerta a 25,59 € – invece di 39,89 €

sconto 36%

Belkin BoostCharge Supporto da auto magnetico per telefono, compatibile con MagSafe, iPhone 14/14 Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, e altri (cavo incluso) In offerta a 32,49 € – invece di 39,99 €

sconto 19%

