Flighty traccia il tragitto dell’aereo su iPhone anche in modalità aereo

L’app di monitoraggio dei voli Flighty è tra quelle che fino ad oggi hanno implementato meglio la nuova funzione di attività dal vivo di Apple e l’ultima versione, la numero 2.7.0 rilasciata pochi giorni fa, arriva giusto in tempo per le festività aggiungendo un trucco intelligente per aggiornare i progressi dell’aereo con dati reali anche quando si è in volo.

Come funzionano le attività dal vivo

Innanzitutto ricordiamo che tutti gli iPhone con iOS 16.1 o versioni successive possono accedere alle attività dal vivo dell’app nella schermata di blocco, mentre quelli con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max possono accedere a queste informazioni anche dalla Dynamic Island e possono anche premerci a lungo sopra per interagire con i contenuti mostrati in quel momento.

Come funzionano su Flighty

Nel caso di Flighty, l’attività dal vivo relativa al prossimo volo inizia automaticamente tre ore prima della partenza: ciò significa che è possibile seguire facilmente lo stato del volo inclusi ritardi e cambi di gate direttamente dalla schermata di blocco e dalla Dynamic Island. Ovviamente tutti questi dati sono disponibili anche nell’app insieme a tutto il resto, ma averli sempre a portata d’occhio non è male.

Info in tempo reale in modalità aereo

Per quanto riguarda invece la novità più curiosa, in passato Flighty funzionava anche offline e in volo fornendo una stima dei dati anziché mostrando quelli in tempo reale, mentre adesso l’app è in grado di scaricare dati reali e in tempo reale utilizzando il WiFi gratuito in volo, anche quando l’iPhone è in modalità aereo:

Ricevi dati in tempo reale anche in modalità aereo: connettiti semplicemente al WiFi gratuito per la sola messaggistica disponibile sulla maggior parte delle principali compagnie aeree.

Questo è possibile perché – spiega il fondatore di Flighty, Ryan Jones – la maggior parte delle compagnie aeree, soprattutto negli USA (con JetBlue, Delta, Alaska, Southwest e United), offrono il servizio di iMessage gratuitamente e siccome le attività dal vivo di iOS 16.1 si aggiornano attraverso lo stesso protocollo del servizio di messaggistica, l’app (che si scarica gratis dall’App Store) è in grado di attingere da questi dati semplicemente sfruttando il WiFi gratuito del volo.