Sconti d’autunno, i migliori dieci sconti secondo noi

Pubblicità

Quella che sta andando verso la conclusione è stata una giornata molto intensa dal punto di vista degli sconti. Del resto è sempre così: quando Amazon lancia una due giorni di promozioni, piovono decine di migliaia di offerte alcune delle quali decisamente imperdibili.

Scegliere quali siano le migliori è decisamente difficile, anche solo cercando tra la lunga lista di quelle di cui abbiamo dato conto nel corso della giornata di oggi. Ma ci proviamo lo stesso partendo.

Qui di seguito vi diamo indicazione dei i dieci migliori affari a giudizio della nostra redazione. Li abbiamo selezionati secondo vari criteri; sopra tutti gli altri l’interesse di chi ci legge, secondariamente il prezzo, in terzo luogo la convenienza specifica, ovvero l’effettiva portata dello sconto e la sua rarità.

In definitiva qui di seguito troverete gli sconti più difficili da trovare, i più alti sui prodotti migliori.

È bene precisare che alcuni articoli (come quelli su determinati sconti Apple) pur essendo al minimo storico o molto vicini ad esso, non sono classificati come “sconti Prime”. Questo poco conta per la vostra tasca, ovviamente.

Quel che cambia è che mentre per gli sconti Prime c’è una protezione del prezzo (se dovesse calare nei prossimi 16 giorni vi verrà rimborsata la differenza), la stessa cosa non accadrà per quelli che non hanno la dicitura “Offerta a tempo”. Ma non vi preoccupate: il costo è talmente basso che ben difficilmente scenderanno a breve sotto il prezzo di oggi.

10 – Monitor portatile Arzopa a 85,99€

Lo schermo del vostro computer non basta? Ne volete uno aggiuntivo per espandere lo spazio di lavoro o utilizzarlo per demo che duplichino la vostra presentazione? Oppure semplicemente avere un piccolo schermo da tirare fuori alla bisogna e collegarci quel che vi pare, un PC, Mac, Xbox, Switch, PS4, PS5? Il lusso è alla portata di tutti grazie allo sconto che arriva per le giornate con le offerte d’autunno: solo 85,99€

Parliamo di uno schermo da 15,6” che, in primo luogo serve per aumentare la produttività magari di un MacBook Air (che ha uno schermo più piccolo) o di qualunque computer leggero e sottile. Potrete usare questo display pieghevole e sottilissimo per aggiungere schermate dal web, menu per programmi da disegno e accesso a librerie oppure per presentazioni faccia a faccia con un monitor davanti a voi e l’altro ai vostri interlocutori.

Un aspetto molto interessante è la connettività combinata di video e alimentazione attraverso la porta USB-C. Nel caso il dispositivo che andrete a collegare abbia un’uscita con potenza compatibile non dovrete neppure collegare un alimentatore perché sarà una delle due porte USB-C a provvedere all’alimentazione stessa.

9 – Dji Mini 4 K a 239 €

Se volete un drone top, con fotocamera top, ad un prezzo top, la scelta oggi cade sul DJI Mini 4K che in versione Fly More Combo che potete comprare al prezzo migliore di sempre: 239,99 €.

Quel di cui parliamo è la nuova versione con fotocamera migliorata di prodotto lanciato qualche tempo fa ma che è ancora uno dei droni più validi se si sceglie di pilotare un drone senza patentino.

Il drone può rimanere in volo per 31 minuti e offre una trasmissione video HD fino a 10 km. Le funzionalità intelligenti di controllo del volo, come decollo e atterraggio con un solo tocco, hovering stabile e ritorno automatico a casa (RTH), sono tutte presenti. Modalità di scatto avanzate come QuickShots e Panorama consentono anche ai principianti di esplorare la fotografia creativa.

8 – Magic Keyboard Apple a 75,99€

La Magic Keyboard nella versione senza testierino numerico va al minimo storico, solo 75€

La tastiera di cui parliamo è l’ultima versione, con batterie ricaricabili integrate, presa USB-C, Bluetooth e connessione automatica con il Mac. Differisce dalla precedente essenzialmente per il cavo che è Lightning su USB-C mentre le nuove versioni più datate ha un cavo Lightning su USB-A

La Magic Keyboard è perfetta per chi vuole avere una tastiera molto responsiva con tasti specifici per il mondo Apple. Costerebbe 109 euro, un prezzo che molti si sentono di pagare per la qualità del dispositivo, basato sul classico meccanismo a forbice. Ricordiamo che questa tastiera funziona anche con gli iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro. Il tastierino numerico facilita molto l’utilizzo della tastiere per fogli di calcolo e compiti di programmazione.

7 – Beats Studio Pro 249 €

Ci sono molti prodotti per la musica in sconto e molti sono anche di Beats. Ma tra i tanti forse il più importante in termini percentuali è quello sulle Beats Studio Pro, probabilmente le migliori cuffie oggi sul mercato per il mondo Apple, superiori dal punto di vista delle funzioni e della tecnologia alle Airpods Max. In occasione del Black Friday erano andate in sconto a 297 €, ora potete comprarle a meno: 249,99 € invece che 399 € (prezzo Apple).

Tra le loro caratteristiche: audio lossless via USB-C; cancellazione attiva del rumore (ANC) completamente adattiva e modalità Trasparenzacompatibilità con l’abbinamento con un tocco e una serie di funzioni native Apple e Android; audio spaziale

6 – Apple Pencil 1 ed Apple Pencil 2

Pensate ad una Apple Pencil per agevolare il vostro lavoro con iPad? In occasione del Prime Day trovate in sconto tre delle quattro Apple Pencil oggi sul mercato, la Apple Pencil (92€ sconto del 21%), Apple Pencil di seconda generazione (99€, – 34%)

Come si può usare una Apple Pencil e a cosa serve richiederebbe una lunga spiegazione. In linea generale possiamo però dire che le Apple Pencil consentono una migliore e più precisa interazione con i contenuti di iPad e un superiore livello di creatività. Amazon come detto le sconta tutte e tre. Se vi serve sapere quella che fa al caso vostro, andate al nostro articolo specifico.

5 – iPad Air 10,9 a 349 €

Apple ha cancellato iPad di nona generazione della sua linea di prodotti e ha scontato generosamente iPad scontando il modello di ingresso del 25% (da 589 a 439€). Ma Amazon fa ancora meglio: sconta ancora per l’8 e 9 Ottobre iPad di decima generazione e lo propone a 349 € che è il minimo storico

L’iPad da 10,9 è una nuova versione, completamente rinnovata esteticamente e tecnicamente, rispetto al modello precedente. In particolare presenta profili squadrati, molto simili a quelli di iPad Air di più recente generazione; ha un display a tutto schermo da 500 nits, un lettore di impronte nel tasto di avvio e una porta USB-C.

La CPU A14 fornisce prestazioni del 20% superiori nel calcolo e del 10% nella grafica rispetto ad A13. Rispetto ad iPad di settima generazione l miglioramento è di tre volte.

4 – Photography Plan 89,99€

Se siete un fotografo professionista o anche solo un appassionato tra le pieghe delle offerte Prime spunta uno sconto sulla suite Photography Plan che vi viene offerta a 89,99€.

Il Photography Plan non ha bisogno di molte presentazioni. È probabilmente il pacchetto più popolare in assoluto per i fotografi; consente di modificare facilmente, organizzare, salvare e condividere le vostre ovunque grazie a Lightroom incluso in questo abbonamento e mediante Adobe Photoshop CC anche trasformare le vostre immagini.

Il piano acquistato da Adobe costerebbe 146€, con Amazon costa, nella versione con piano di archiviazione da 20 GB, solo 89,99€ pareggia in pratica il minimo mai visto (raggiunto durante il Black Friday) ed è un prezzo eccellente.

3 – Magic Mouse Apple 55 €

Se cercate uno sconto su di un mouse ne trovate molti su Amazon, ma oggi forse vale la pena di fare un pensiero sul Magic Mouse 2 che scende al minimo storico: solo 55 euro.

Il Magic Mouse 2, come dice il nome, è l’erede del Magic Mouse originale. La seconda versione affina le tecnologie e fa fronte ai problemi che aveva manifestato la prima versione. In particolare abbiamo ora una batteria ricaricabile interna e la porta lightning per la ricarica veloce.

Come si legge dalle specifiche questa è l’ultima versione del Magic Mouse, quella che viene offerta con gli iMac. Nella scatola c’è infatti il cavo di ricarica in maglia intrecciata USB-C e non più il vecchio cavo di ricarica USB-A. In pratica diventa comodo da gestire con le ultime macchine della Mela che hanno perso, appunto, le vecchie porte.

2 – Bose QuietComfort Ultra a 309,99 €

Le Bose QuietComfort Ultra sono le ultime, in ordine cronologico, tra le cuffie del marchio americano e le prime per qualità e funzioni ed oggi, in occasione degli sconti Prime d’autunno, le potete comprare in occasione della festa degli sconti Prime a 309 €, invece di 499€ prezzo Bose.

Questo accessorio è, come accennato, il non plus ultra nel campo del suono. Offrono audio spaziale senza dover per forza disporre di dispositivi o contenuti specifici grazie ad un chipset audio di nuova generazione, con elevata capacità di elaborazione e software. A partire da qualsiasi fonte di musica o video il sistema eroga audio immersivo profondo che offre un palco sonoro ampio all’interno del quale l’utente si trova sempre nel punto perfetto, come se ascoltasse una band dal vivo posizionato davanti al palco.

La soppressione attiva del suono nelle Bose QuietComfort Ultra viene definita dal produttore come la migliore al mondo e probabilmente con ragione. Hanno funzione Quiet Mode, Aware Mode e Immersion Mode, quest’ultima funzione combina la cancellazione del rumore completa e l’audio immersivo di Bose.

1 – Airpods Pro 2 217€

In cima ai primi dieci mettiamo gli Airpods Pro 2. Questi auricolari sono sono in sconto a 217. Non è il minimo storico, ma solo per qualche euro

Non staremo qui a darvi indicazioni su che cosa sono gli Airpods Pro, come funzionano, come si distinguono e neppure a consigliarvi i migliori. Certo lo sapete e poi abbiamo un articolo specifico per questo oltre ad averli recensiti qui.

L’unica cosa che ci preme sottolineare, oltre al fatto che come detto siamo di fronte ad un prezzo top, che lo è anche di più in cosiderazione del fatto che Apple ha appena lanciato gli Airpods 4 con sopressione attiva del rumore. Costano 199 euro, solo 18 euro meno degli Airpods Pro scontati ma sono di gran lunga inferiori. Questo contribuisce ad aumentare il valore dello conto sugli Airpods Pro 2

Fuori Categoria – De’ Longhi Magnifica

Fuori categoria mettiamo una macchina del caffè: la De’ Longhi Perfetto Magnifica S che comprate ad un prezzo straordinario in occasione delle giornate di promozioni di Primavera: 239 euro grazie ad uno sconto che ve la fa pagare 150 euro del sito De Longhi

La De’Longhi Perfetto Magnifica S è una delle migliori macchine da caffè automatiche. Permette di utilizzare il caffè in grani che viene macinato “on demand” su 13 livelli e quello in polvere. Tutto il resto lo fa la macchina fino a servirlo. La preparazione è pienamente personalizzabile: caffè lungo, corto, aroma intenso. È anche in grado di fare il caffè americano e di scaldare l’acqua per bevande che non siano caffè.

Tutto viene gestito da una semplice interfaccia analogica: tasti e manopole. Il serbatoio da 1,8 litri è sufficiente per un grande numero di caffè e non c’è assolutamente spreco d’acqua; il contenitore per i grani è da 250 grammi. Possiamo testimoniare, visto che questa è anche la nostra macchina da caffè per la redazione, che la pulizia è semplice e lo sporco conseguente alla preparazione molto poco. Quasi tutto, incluso il gruppo infusore, può essere lavato in lavastoviglie.

Questa macchina costerebbe 520 euro ma da qualche tempo si trova sul sito ufficiale da 399€. Amazon la propone in offerta a 269€, 120 euro meno del prezzo che viene applicato da De’ Longhi e tantissimo meno dei mercatoni dove trovate questa macchina a prezzi che si aggirano intorno allo prezzo ufficiale. Ma poi c’è anche un coupon sconto che la ribassa ulteriormente a 239 €.