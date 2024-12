Piquadro sconta borse, zaini e cartelle in pelle, ideali per un regalo di Natale

Pubblicità

Borse e accessori fanno parte della sterminata serie di promozioni che continuano ad arrivare su Amazon anche dopo le giornate di sconti pre-natalizie.

Nella lista delle offerte ci sono anche quelle di Piquadro, una delle più importanti aziende italiane nel campo della pelletteria, tra le quali ne troviamo anche di molto importanti (fino a quasi il 60%) utili e collegate ti al mondo e alle necessità di chi va in ufficio, ha un computer o desidera riporre in sicurezza e comodità uno smartphone.

I prodotti Piquadro

Un esempio sono gli zaini in pelle: dotati di scomparti funzionali, cerniere di qualità e realizzati con particolare attenzione ai dettagli, sono adatti tanto per gli impegni professionali quanto per i viaggi di lavoro, rappresentando così una scelta elegante per chi apprezza la cura nei particolari.

Molto interessanti anche le borse e le cartelle in pelle Piquadro, che si distinguono per il loro design raffinato. Disponibili per uomo e donna, sono pensate per accompagnare chi le usa nel lavoro come nel tempo libero, in viaggio o in città.

Ci sono anche alcuni prodotti della piccola pelletteria, anche questi caratterizzati da dettagli ricercati e finiture eleganti.

L’impegno ambientale

Tenete conto che il 64% delle pelli utilizzate nei prodotti Piquadro è certificato LWG, uno degli standard più elevati per la concia delle pelli, che rispetta rigorosi protocolli ambientali.

A tal proposito facciamo notare che il Gruppo Piquadro ha raggiunto la neutralità carbonica per le sue attività (Scope 1 e 2) a partire dall’esercizio 21/22.

La promozione

Come dicevamo diversi prodotti del marchio sono attualmente in sconto su Amazon. È il caso di questa cartella che nasce per essere rapidi, veloci e agili in tutte le situazioni, specialmente sui mezzi pubblici senza rinunciare ad un buon spazio per i propri oggetti. Costa 205,32 euro.

Nell’elenco di prodotti in sconto ci sono anche portafogli da uomo come questo (87€ invece che 100€) oppure questo sempre da uomo (65 € invece che 97).

Qui sotto la lista completa dei prodotti in sconto:

Portachiavi

A 40,00 € invece di 49,00 € | sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Beauty e borselli

A 100,00 € invece di 160,00 € | sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 93,50 € invece di 135,00 € | sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 130,20 € invece di 180,00 € | sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Zaini e borse per PC

A 180,00 € invece di 298,00 € | sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 299,98 € invece di 385,00 € | sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 249,98 € invece di 400,00 € | sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 274,10 € invece di 274,10 € | sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Valigie

A 150,00 € invece di 280,00 € | sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

A 647,08 € invece di 920,00 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).