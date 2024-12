Filmare tutto in auto, sistema completo di 3 dashcam a soli 17 €

Pubblicità

Se stavate cercando una dashcam per registrare tutto quel che avviene in strada durante la guida, non fatevi sfuggire l’offerta in corso su un sistema completo adatto proprio a questo scopo.

Si compone di 3 telecamere così da offrire una visione a 360 gradi sia all’esterno che all’interno del veicolo: una per la visione frontale e due per l’interno e la parte posteriore dell’auto.

C’è la funzione di registrazione in loop così che il sistema possa continuare a registrare automaticamente e sovrascrivere i vecchi file quando la memoria si riempie senza la necessità di interventi manuali. In questo modo avrete sempre a disposizione le prove video più recenti in caso di incidenti o situazioni di emergenza.

Molto comoda poi quella funzione che, durante la manovra di retromarcia, permette di catturare dettagli importanti come la targa dei veicoli nelle vicinanze, utile soprattutto quando si parcheggia o si effettuano manovre in spazi ristretti.

C’è inoltre la visione notturna IR così che le telecamere possano restituire immagini nitide e dettagliate anche in assenza di luce.

Il sistema registra in Full HD a 1080p ed è dotato di display IPS da 2″ da cui visionare in tempo reale tutte le riprese.

C’è la batteria integrata, ma serve esclusivamente per l’aggiornamento dell’ora e della data: per l’alimentazione principale questo kit deve essere collegato alla batteria dell’auto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 38 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 55% andando a spendere intorno ai 17 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

