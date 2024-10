Sconti Prime, macchina del pane Moulinex anche per intolleranti al glutine a solo 99,99€

Pubblicità

Farsi il pane oppure prepararsi un qualunque impasto in caso non è mai stato così facile ed economico grazie allo sconto d’autunno sulla Moulinex Pain & Délices una completa e versatile Macchina del Pane che viene proposta a solo 99,99€.

Quest accessorio per la cucina nasce per preparare in casa, come accennato, non solo il pane, ma anche pasta per la pizza, pasta fresca, marmellate, porridge, cereali e persino preparazioni casearie.

Pain & Délices è dotato di 20 programmi automatici per preparare in modo semplice e veloce tanti tipi di pane (semplice, integrale, francese, dolce, senza glutine, di segale) e molte altre pietanze.

Da notare che tre dei programmi sono specifici per prodotti senza glutine che per la particolarità delle farine richiedono differenti lavorazioni e un modo diverso di levitazione edi cottura.

Per tutti i programmi serve solo predisporre i parametri di lavorazione sul display poi versare gli ingredienti nel secchiello per il pane, selezionare il programma e la macchina per il pane Moulinex lavora da sola, dalla fase d’impasto a quella di cottura.

È possibile sceglire i livelli di doratura della crosta in base alle tue preferenze, da appena dorata a scura e molto croccante sulla base anche delle 3 impostazioni di peso, da 500 g a 1 kg di pane.

Ci sono anche funzioni per l’avvio ritardato fino a 15 ore e la funzione automatica di mantenimento al caldo per 1 ora. Nella confezione ci sono un bicchiere graduato, un misurino dosatore, pentola per yogurt, cucchiaio, lama, gancio

La macchina per il pane Pain & Délices di Moulinex ha una potenza di 650 W e una capienza di 1000 g; il secchiello per il pane amovibile e antiaderente permette di staccare facilmente il pane ed è lavabile in lavastoviglie.

La Pain & Délices di Moulinex costava 139,99 euro al lancioì. È ora in sconto ma a 99,99 € è al prezzo minimo di sempre.