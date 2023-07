Auricolari full wireless in regalo su Amazon, con un codice li pagate 8,98€

Un paio di auricolari per l’estate su cui non pensare troppo quando li porta in giro e in spiaggia? Sono questi di marchio imprecisato che comprate ad un prezzo mai visto: 8,98€ grazie ad uno sconto nel carrello e ad un codice.

Parliamo di auricolari full wireless che seppure privi di alcune di una funzione oggi molto comune come la soppressione attiva del rumore, sono pure sempre degli auricolari full wireless

Oltre a questo sono sufficientemente “smart” per comprendere se sono calzati entrambi o singolarmente e convertire il suono da monoaurale a biaurale e ciascun auricolare può funzionare in maniera indipendente. Sono compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth 5.3, hanno un doppio microfono incorporato

Il produttore parla di 6 ore di musica che possono essere estese a 24 ore con la custodia. Possono avere 3-4 ore di riproduzione con una ricarica breve.

Questi auricolari hanno un prezzo di 49,99 ma sono scontati a 44,99€. Aggiunti al carrello prendono un altro sconto del 30%. Poi se si aggiunge il codice RZ3NCRT6 scendono a 8,98€. Un prezzo che li rende perfetti come secondi, terzi o quarti auricolari da indossare senza troppe preoccupazioni se dovessero andare persi.

Trattandosi di una spedizione Amazon potete acquistare con fiducia sia per i tempi sia per il fatto che se non dovessero soddisfarvi li potrete rispedire senza problemi.

