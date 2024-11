Black Friday, auricolari per bambini SoundForm Nano a solo 15,99 €

Pubblicità Offerta Amazon per gli auricolari Belkin SOUNDFORM Nano, auricolari per bambini che vanno in sconto dl 60%, da 39,99 a 15,99 euro. Tra le principali caratteristiche di queste Belkin SOUNDFORM Nano c’è l’ingegnerizzazione per il pubblico dei più piccoli. In particolare la potenza del suono è limitata a 85 dB per proteggere l’udito sensibile dei bambini; in più ci sono ben 5 taglie di copriauricolari che offrono un’aderenza confortevole e costituiscono un’alternativa alle cuffie Bluetooth per i giovani amanti della musica. Tecnicamente si tratta di auricolari di buon livello. Offrono una Riproduzione fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica, 5 per i soli auricolari Bluetooth, hanno un driver da 6 mm e sono sempre pronti all’uso in qualunque situazione: la resistenza agli schizzi d’acqua (IPX5) protegge gli auricolari dalla pioggerella e dal sudore. Un microfono di alta qualità, integrato in ciascun auricolare wireless, garantisce chiamate cristalline e sono anche facili da mettere nella custodia e da ricaricare, altro dettaglio quest’ultimo che nasce per soddisfare il bisogno di un piccolo utilizzatore. Questi auricolari sono l’ideale per dare ai bambini uno strumento per la didattica, per video conferenze di studio o per l’intrattenimento. Essendo colorati e divertenti rappresentano anche un modo per il bambino di esprimersi. Costerebbero 39,99€. Oggi li comprate per una offerta Wow! a solo 15,99 €

