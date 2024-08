Beats Pill, lo speaker perfetto per il vostro smartphone in sconto a solo 125 €

Pubblicità Volevate uno speaker perfetto per il mondo Apple? Eccolo qui, il nuovo Beats Pill, completamente riprogettato dentro e fuori, al minimo storico: solo 125€ (invece di 169,95€) Lo sconto riguarda l’ultima incarnazione di un modello storico, che era nato quando Beats non era ancora stata acquistata da Apple. Pra rivisto e migliorato, a partire dai driver con magneti al neodimio più potenti, che contribuiscono a muovere il 90% in più di aria, arriva infuso di filosofia della Mela senza perdere le caratteristich del marchio Beats. Abbiamo infatti un subwoofer, più grande e personalizzato e un twitter che lavora con il subwoofer per ridurre le distorisioni. I miglioramenti si estendono anche alla funzione vivavoce del speaker, tramite un algoritmo che riconosce e attenua i rumori ambientali per catturare meglio la voce. Grazie a un laccetto rimovibile incluso nella confezione trasportare Beats Pill è facile: è resistente a polvere e schizzi acqua con certificazione IP67 ed è in grado di offrire fino a 24 ore di riproduzione audio con una carica. Grazie alla ricarica rapida sono sufficienti solamente 10 minuti per ottenere fino a due ore di autonomia. Si ricarica tramite porta USB-C che può essere utilizzata anche per caricare iPhone o Android, oppure per riprodurre musica in formati Hi-Res, utilizzando come sorgente altri dispositivi dotati di questo connettore. Come gli auricolari Beats, anche lo speaker Pill è comprabile sia con iPhone che con Android di cui supporta le funzioni di tracciamento e localizzazione. Beats Pill è arrivato solo da qualche settimana in Italia dove costa ufficialmente 169,99€. Ma Amazon lo sconta già a 125 €, il prezzo di speaker di qualità largamente inferiore. Click qui per acquistare

Offerte Speciali Minimo Apple Watch SE Cellular 40mm cellular a 229€, sconto del 32% Su Amazon Apple Watch SE torna al minimo storico. Ribasso di 110€ per la versione Cellular da 40mm, prezzo di solo 229 €

