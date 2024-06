Camere di sorveglianza Blink Indoor, sconto di quasi il 50%

Pubblicità

Ansia da casa abbandonata da vacanza? Paura di intrusi nel garage? O semplicemente necessità di monitorare un luogo al chiuso mentre siete lontani? Ecco la soluzione: lo sconto “pacchetto” sulle telecamere Blink Indoor che sono ribassate di quasi il 50% quando se ne comprano almeno due.

Queste telecamere chi conosce la versione outdoor di cui abbiamo parlato molte volte, sa bene come funzionano. Si collegano facilmente alla rete Wi-Fi, consentono di regolare la sensibilità al movimento o di disattivare il rilevamento del tutto, offrono la possibilità di registrare frammenti di video sia in locale (su una chiavetta USB) oppure sul cloud grazie ad un apposito abbonamento.

Le telecamere Blink Indoor possono essere attivate on demand, spente o accese da remoto, collegate ad altri accessori. Ad esempio possono essere collegate attraverso l’account Alexa agli Echo Show per controllare il loro funzionamento. Sono anche in grado di registrare audio e di trasmetterlo

Tra i vantaggi il posizionamento del tutto libero visto che non hanno bisogno di alimentazione. Sfruttando infatti due batterie AA che hanno una lunga autonomia. Se collocate in una zona senza un forte traffico possono durare anche due anni.

Per funzionare le telecamere Blink richiedono un Blink Sync Module, che consente la sincronizzazione sul cloud (se avete un abbonamento) oppure di salvare in locale le immagini che vengono rilevante da esse.

Una telecamera Blink Indoor costa 79,99 €. Ma se ne comprate due le pagate sempre 79,99 €. Se ne volete tre 99,99€ e 4 costano solo 199,99€. In pratica lo sconto arriva a sfiorare il 50%. Il

Click qui per acquistare le videocamere. Qui per Blink Sync Module che costa 39,99 € (ne basta uno per controllare tutto il sistema)