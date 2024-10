Sconti Prime, le borracce Air Up danno gusto all’acqua e aiutano a bere

Pubblicità

Faticate a bere acqua quanto basta per avere una vita salutare? I vostri bambini preferiscono all’acqua bevande gassate, dolcificate, con aromi artificiali? La soluzione la trovate negli sconti d’autunno dove sono in promozione le borracce Air Up che comprate a 54,39 € (versione in acciaio) oppure a 42,39 (silicone alimentare).

Quello di cui parliamo a prima vista sembrano normali borracce, frutto dei brevetti di una innovativa azienda tedesca, ma hanno una differenza sostanziale: un sistema di aromatizzazione dell’acqua. I cosiddetti “Pod”, disponibili in vari “gusti” virgolette d’obbligo, vedremo perchè), danno all’acqua il loro sapore rendondo più facile e anche, se vogliamo, divertente il processo di idratazione.

La particolarità dei Pods è quella di essere totalmente privi di sostanze chimiche, coloranti e dolcificanti. Il processo con il quale cedono un “gusto” all’acqua parte dal principio che larga parte della sensazione del palato è in realtà determinata dall’olfatto.

Per questo i pods non si sciolgono nell’acqua come se fossero delle caramelle, l’acqua non li attraversa ma li “costeggia”. Il loro aroma viene percepito dal naso quando si aspira l’acqua, dando l’impressione che sia l’acqua ad avere l’aroma, ma in realtà essa resta pura come quando l’avete messa nella borraccia.

Con una cialda air up si possono aromatizzare circa 5 litri d’acqua. Ipotizzando un consumo di 1,5 litri al giorno, il Pod durerà quindi come minimo 3 giorni. Non solo si berrà più sano ma si spenderà anche di meno rispetto all’acquisto di una bevanda gassata o dolcificata e aromatizzata.

La borraccia è perfettamente igienica, ha un boccaglio ergonomico che consente di bere senza inclinare la borraccia stessa, si lava in lavastoviglie e nella versione in acciaio è anche termica (mantiene il freddo per 14 ore).

La borraccia Air Up, come detto, è in offerta Amazon. L’acquisto sul sito del grande rivenditore è solo leggermente più conveniente rispetto all’acquisto sul sito di Air Up, ma grazie alla logistica Amazon si ottiene la borraccia subito e possiamo sperimentare il prodotto e se non ci piace rispedirlo indietro senza problemi entro 30 giorni.

Grazie all’offerta Amazon è anche possibile provare cinque differenti gusti inclusi nel prezzo (sul sito Air Up le borracce sono vendute con 3 pod). Successivamente potremo acquistare quelli che ci piacciono di più dal sito di Air Up.