Lo smartwatch Zeblaze Ares 3 Pro è in offerta a soli 25 €

Volete uno smartwatch robusto ma anche bello da vedere? allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sullo Zeblaze Ares 3 Pro, che vi costa solo 25 € ed porta tutte le tecnologie di ultima generazione al vostro polso.

Questo modello infatti vi permette di rispondere alle telefonate in stile telefilm Supercar (ve lo ricordate il protagonista quando chiama l’auto Kitt proprio attraverso l’orologio?) potendo così gestire quei brevi scambi telefonici lasciando il telefono in tasca.

Ma a parte questo, fa tutto quel che fanno gli orologi Smart più recenti, ad esempio monitorando la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e potendo anche rilevare la saturazione e la pressione del sangue su richiesta.

Traccia anche il riposo notturno e fornisce un report dettagliato al risveglio, aiuta le donne a tenere sotto controllo il ciclo mestruale e fornisce consigli utili sulla respirazione per gestire al meglio lo stress.

È impermeabile e resiste anche ad urti e cadute, senza che ciò intacchi il design, che rimane quello di un orologio classico, grazie soprattutto al quadrante da 46 mm in lega di zinco di forma circolare.

Usa un display AMOLED da 1,43″ con risoluzione HD a 466 x 466 pixel, con 326 PPI e una luminosità massima di 1.000 nits, e può riconoscere e tracciare più di 100 attività sportive differenti.

La batteria è da 400 mAh e con una ricarica completa di 1,5 ore offre fino a 7 giorni di autonomia. Si configura tramite l’app FitCloudPro, usa un cinturino in silicone da 22 mm e funziona con tutti i telefoni Android versione 5 e successive e con gli iPhone a partire da iOS 10.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 58% andando a spendere intorno ai 25 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

