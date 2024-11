Black Friday, 14,99€ per il coltello a serramanico Bosch e l’unpacking di Natale è professionale

Pubblicità

Andate verso un Natale affollatissimo di regali? Avete fatto incetta di prodotti per il Black Friday? O magari siete un blogger con l’ossessione dell’unpacking ultra professionale? Ecco qui la soluzione, il coltello Bosch Professional 1600A016BL che, appunto, per il Black Friday scende 14,99 €.

Questo attrezzo fa quel che deve: taglia, con grande precisione ed efficacia, imballi, cartoni, legacci, sacchi, moquette. Ma non si ferma qui perché Bosch Professional 1600A016BL è un prodotto di alto livello per i dettagli.

In primo luogo il coltello è realizzato non in plastica ma un intorno ad una struttura pressofusa in alluminio che lo rende leggero e molto robusto. Ha un fattore di forma a serramanico. In pratica la zona della lama si ritira all’interno del manico.

Poi tra gli altri dettagli

Lame di ricambio in uno speciale alloggiamento. Non restate mai senza lama tagliente

Tasto blocco e sblocco di sicurezza

Impugnatura ergonomica

Zona di pressione zigrinata antiscivolo

Il coltello a serramanico Bosch Professional 1600A016BL, costa intorno ai 20€. Amazon lo propone a 14,99 euro in occasione del Black Friday.