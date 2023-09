Sognate un disco esterno da 2 TB a 2800 MB/s? Oggi vi costa meno di 200€

Il disco esterni dei vostri sogni oggi costa poco, pochissimo: solo 200€ per un 2TB da 2800 MB/s. Il merito è di un’offerta a prezzo stracciato sul disco Crucial P3 Plus NVMe, che scende a solo 92,60€, e l’ottimo prezzo, 109,99 del compatibile case Orico della serie M23.

Stiamo parlando, lo si sarà compreso, di un assemblato da realizzare a casa propria che ruota intorno all’SSD ad elevate prestazioni Crucial P3 Plus. Si tratta dei dischi di quarta generazione con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 5000/4200 MB/s e protezione dei dati per la massima sicurezza. Progettato da Micron con la tecnologia NVMe Gen4, Crucial P3 Plus, promette tempi di caricamento e trasferimento dei dati 8,9 volte più brevi delle unità SATA e il 43% più brevi degli SSD Gen3 più rapidi.

Il disco per essere fruibile richiede di essere installato all’interno di un computer compatibile. Se non ce l’avete (e se avete un Mac non ce l’avete certamente) dovrete comprare un’alloggiamento come l’Orico della serie M23. Ottenendo così un disco esterno capace di velocità elevatissime ad un prezzo modesto.

Questo lettore nvme è dotato di un’interfaccia USB4 capace di spingere il trasferimento dati fino ad una velocità di circa 2800MB/s (velocità teorica 40 GB/s).

Il design è finalizzato a ridurre il riscaldamento, Non solo il corpo è interamente in alluminio con una strutta per la dispersione del calore ma internamente ha una guaina di raffreddamento e un cuscinetto in silicon.

Viene fornito con un cavo da 30 cm con 2 uscite, USB C ad A (10 Gbps) e USB C a C (40 Gbps); per raggiungere la massima velocità è necessario utilizzare la connessione dell’interfaccia C-C.

Come abbiamo accennato il disco interno e il case portano ad avere un disco molto veloce e molto conveniente. Se si fa un confronto con prodotti commerciali 200 € è poco più del prezzo di dischi con metà della velocità di quella che riuscirete ad avere con l’acquisto del disco Crucial e della custodia Orico. E una cinquantina di euro meno di un disco “finito” con prestazioni paragonabili.

Se vi accontentate di prestazioni inferiori o volete spendere meno, vi suggeriamo di comprare questo case USB-3 che costa meno di 19 euro. Avrete una velocità di scrittura di 800-1200 MB/sm ma con il disco spenderete meno di 100€. Un affare se fate il confronto con un disco completo 2 TB. E i futuro avrete sempre la possibilità di comprare un guscio più veloce e “upgradare” al volo il vostro accessorio.