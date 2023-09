Mac e iPad, cresce la quota di mercato nell’Europa Occidentale

Le spedizioni di PC (desktop, notebook e workstation) nell’Europa Occidentale sono diminuite del 17% rispetto allo scorso anno, con 10,5 milioni di unità spedite nel secondo trimestre del 2023.

Lo riferisce il gruppo di ricerca Canalys, spiegando che in tale area geografica i Mac vantano ora l’8,8% di market share.

Nel secondo trimestre 2023, Apple ha venduto 933.000 Mac nell’area geografica in esame, in discesa rispetto ai 997.000 del secondo trimestre 2022; il market share dei Mac è ad ogni modo cresciuto, passando dal 7,9% all’8,8%.

Apple è il quarto vendor di personal computer in Europa Occidentale, dietro a Lenovo (26,8% di market share), HP (26.3%) e Dell (15.3%).

Le vendite di PC nel secondo trimestre nell’Europa Occidentale sono in miglioramento rispetto al precedente trimestre, quando le spedizioni – sempre secondo i dati di Canalys – segnavano un calo del 37% . Il gruppo di ricerca riferisce che il mercato è in fase di ripresa, prevede una crescita sequenziale per i rimanenti trimestri del 2023, e crescita ancora più marcata nel 2024.

Le spedizioni dei notebook sono diminuite del 12%, arrivando a 8,6 milioni di unità nel secondo trimestre 2023; decisamente peggiori le performance dei desktop, con declino del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a 1,9 milioni di unità spedite.

Per quanto concerne il mercato tablet, questo nell’Europa Occidentale sembra essersi contratto in maniera rilevante, con le spedizioni diminuite del 31%, pari a 4,4 milioni di unità (Canalys non considera gli iPad come personal computer).

Gli iPad sono leader nel mercato dell’Europa occidentale, con il 34,6% di market share; le vendite nel secondo trimestre sono ad ogni modo diminuite del 37% rispetto allo stesso periodo del 2022.