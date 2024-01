DJI Osmo Action 4 bundle per ciclisti e motociclisti in sconto di 100 euro

E’ una delle action cam più potenti al momento, oltre che una delle più scontate. DJI Osmo Action 4, in bundle con il kit per ciclisti e motociclisti, si acquista su Amazon con 100 euro di sconto. Potete pagare l’intera combo solo 399 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’action cam in questione non ha bisogno di presentazione. Senza mezzi termini, offre caratteristiche al top, unite a flessibilità massime. Monta un sensore da 1/1.3″, ampia apertura f/2.8 e dimensioni dei pixel equivalenti a 2,4 μm, in grado di riprendere in 4K/120fps e offrire un FOV grandangolare di 155°, consentendo agli utenti di catturare immagini ricche di dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La videocamera è dotata di funzionalità di stabilizzazione avanzata come HorizonSteady a 360°, che include RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali, garantendo immagini stabili in vari scenari sportivi e non.

Supporta la modalità colore D-Log M a 10 bit offre una gamma dinamica ampia, consentendo di catturare oltre un miliardo di colori e aprendo alla massima elasticità in fase di post-produzione.

Quanto ad autonomia, permette di registrare per oltre 2,5 ore, offre anche la ricarica rapida che permette di raggiungere l’80% in soli 18 minuti, garantendo continuità nelle riprese.

Non manca la funzione di ripresa verticale nativa, abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, che consente di ottenere filmati verticali senza sacrificare la qualità delle immagini. Ancora, il doppio touchscreen resistente all’acqua consente di effettuare regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione dei video.

Bundle per ciclisti e motociclisti

Al momento, acquistando questa action cam in sconto a 399 euro, darà diritto anche alla cintura toracica e al supporto per manubrio. Si tratta di un particolare bundle che permette, in soldoni, di utilizzare la camera su bici e moto. Le cinghie si fissano intorno al petto e alle spalle, mentre il morsetto del manubrio si regola attorno alla barra.

DJI Osmo Action 4, con gli accessori per ciclisti e motociclisti si acquista su Amazon in offerta a 399 euro direttamente a questo indirizzo.