TP-Link, la nuova gamma di dispositivi WI-FI 7 al CES 2024

Nell’ambito del CES di Las Vegas, TP-Link ha svelato la sua più recente gamma di dispositivi con tecnologia Wi-Fi 7.

La nuova lineup prevede soluzioni Deco Mesh Wi-Fi, nuovi router Archer e router high-end per il gaming, oltre al primo adattatore di rete al mondo Wi-Fi 7.

Wi-Fi 7 con le soluzioni Mesh

Deco consente di allestire una rete Wi-Fi mesh in tutta la casa, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal tipo di accesso a Internet.

Al CES 2024 di Las Vegas, TP-Link ha presentato una gamma di prodotti Wi-Fi 7, tra cui Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE, Deco BE25-Outdoor e altri ancora.

I dispositivi della gamma Deco sfruttano peculiarità dello standard Wi-Fi 7, inclusa la banda da 6 GHz che elimina le interferenze create dai dispositivi di vecchia generazione. I tre canali aggiuntivi a 320 MHz consentono più trasmissioni simultanee alla massima velocità possibile.

Una tecnologia denominata 4K-QAM consente velocità di trasmissione teoriche superiori del 20% rispetto a 1024-QAM, miglioramenti che promettono connettività wireless ultra veloce, affidabile, a bassa latenza e stabile.

Gli utenti possono scegliere tra fibra ottica, Ethernet, 5G/4G e DSL in base alla configurazione preferita. Deco Mesh offre varie opzioni di implementazione della rete a seconda del mezzo di trasmissione utilizzato: che si tratti di cavo, Power over Ethernet (PoE) o Powerline Communication (PLC),

Non solo, il Wi-Fi Mesh per esterni estende la copertura a spazi quali piscine e giardini, utile per appartamenti, ville e proprietà di grandi dimensioni.

Il sistema Mesh Wi-Fi 7 top di gamma, Deco BE95, vanta velocità combinate fino a 33 Gbps su 16 stream e 4 bande , posizionandosi al vertice del settore. Dotati di porte multi-gigabit ultra veloci, i dispositivi Wi-Fi 7 Deco supportano velocità fino a 10 Gbps. Con il sistema di auto-negotiation WAN/LAN, è possibile connettere senza problemi dispositivi di archiviazione collegati in rete (NAS) e server di gioco.

Una tecnologia denominata AI-Roaming integrata promette connessioni ottimali mentre ci sposta fra una stanza e l’altra, offrendo streaming senza interruzioni alla massima velocità possibile.

Sono ben 6 i nuovi router della serie Archer con Wi-Fi 7 presentati al CES. Tra questi, Archer BE900, router con velocità quad-stream di 24,4 Gbps, e Archer GE800, il primo router da gaming Wi-Fi 7 di TP-Link, che raggiunge la ragguardevole velocità di trasmissione di 19 Gbps.

I router Wi-Fi 7 Quad-Band Archer BE900 e BE24000

Archer BE900 ridefinisce le prestazioni del Wi-Fi grazie a una velocità quad-band di 24,4 Gbps: prestazioni che consentono download rapidi, streaming 4K senza interruzioni e giochi senza lag. Dispone di 12 antenne interne che promettono “alto guadagno, eccellente isolamento, elevata integrazione e una copertura omnidirezionale del segnale”. Dotato di due porte WAN/LAN 10G — una porta RJ45 e una porta combinata RJ45/SFP+ — Archer BE900 supporta sia connessioni in fibra sia in rame. Da evidenziare le quattro porte 2.5G aggiuntive e le due porte USB, per una rete domestica a prova di futuro.

Archer BE800, Archer BE550 e Archer BE230 sono router compatibili con EasyMesh e dotati della funzionalità HomeShield. Archer BE800 è un router Wi-Fi 7 tri-band con Wi-Fi fino a 19 Gbps, dotato di uno schermo LED, due porte 10G e quattro porte 2,5 G.

Anche Archer BE550 è un router Wi-Fi 7 tri-band ma con velocità fino a 9.214 Mbps e cinque porte 2,5G. Archer BE230 è infine un router Wi-Fi 7 dual-band con velocità fino a 3,6 Gbps.

Il router da gaming Archer GE800, con Wi-Fi 7 BE19000 Tri-Band

Progettato per gli appassionati di gioco, Archer GE800 è presentato come un dispositivo che “aprire le porte a una nuova era del gaming online” grazie alla tecnologia tri-band Wi-Fi 7: fino a 19 Gbps. Vanta due porte 10G e funzionalità presentate come in grado di migliorare lee prestazioni di gioco, porte di gioco dedicate e accelerazione del game server. Tutta questa tecnologia è racchiusa in un design con tanto di effetti di illuminazione RGB dinamici.

Archer GE650 vanta funzionalità Wi-Fi 7 tri-band con velocità di 11 Gbps. Dispone di una porta WAN da 5 Gbps, una LAN da 5 Gbps e tre da 2,5 Gbps.

Il primo adattatore di rete Wi-Fi 7

L’adattatore Wi-Fi 7 tri-band Archer TBE550E consente di integrare nei PC la più recente tecnologia wireless, promettendo “alta velocità di trasferimento dati, bassa latenza e maggiore affidabilità in ambienti di rete affollati”. Il touchscreen e gli effetti di illuminazione a LED, secondo il produttore “migliorano la praticità d’uso” e “anche l’impatto estetico”.

TP-Link HomeShield, la security diventa smart

Con l’arrivo dei dispositivi TP-Link Wi-Fi 7 e gli update dei sistemi Deco/Router, anche il software di sicurezza HomeShield è stato aggiornato. L’iniziale abbonamento a HomeShield Pro è ora suddiviso in tre differenti pacchetti a pagamento (Security+, Advanced Parental Control e Total Security Package) consentendo di scegliere liberamente la soluzione più adatta alle proprie esigenze di sicurezza in rete e di controllo parentale.

