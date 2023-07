Sconto GOGOBEST GM29, bici elettrica da città con portapacchi

Vi serve una bici elettrica agile e pratica per la città? Allora date un’occhiata a GOGOBEST GM29, che in questi giorni grazie ad un’offerta speciale costa 700 € in meno.

Questo modello è preferibile ad altri soprattutto perché presenta un portapacchi posteriore, utile sia per fissare un seggiolino e trasportare così un bambino, sia per installarvi un cestino dove poter bloccare saldamente la borsa, lo zaino o la busta della spesa.

Il telaio è dei più semplici e lineari, costruito in lega di alluminio in modo da mantenere la bici quanto più leggera possibile, e con design a diamante, quindi più stabile e rigido.

Monta un motore da 350 Watt alimentato da una batteria che si ricarica completamente in circa 5-6 ore e promette fino a 80 km di autonomia con una sola carica, con una velocità massima di 25 chilometri orari, quindi perfettamente in regola per le leggi del nostro paese.

C’è poi un cambio Shimano a 21 marce, con ampia scelta quindi per chi vuole regolare la forza dei pedali in base al tipo di sforzo fisico e di percorso, e grandi ruote da 27,5 pollici, tra le più comode e sicure che si possono desiderare.

Per finire monta freni a disco su entrambe le ruote e sospensioni a molla sull’anteriore per assorbire gli urti di buche e strade dissestate. Tutti i dettagli su potenza, energia residua, velocità, durata del viaggio e via dicendo c’è uno schermo LCD montato sul manubrio, con certificazione IPX4 che assicura una alta protezione alle infiltrazioni di polvere e di acqua in caso di pioggia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.599,99 € potete risparmiare 700 € spendendo 899,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.