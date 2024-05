La Poldina Zafferano originale, solo a 103,58 euro

Avete certamente sentito parlare della lampada Poldina. In circolazione ci sono molti prodotti pubblicizzati con questo nome che è diventato quasi sinonimo di lampada da tavolo ricaricabile, ma oggi in occasione degli sconti di Primavera di Amazon potete comprare la vera Poldina originale di Zafferano in sconto a 103,58€ invece di 170€ (prezzo consigliato al pubblico).

Quella che comprate ad un prezzo speciale è Poldina Pro, che si distingue per la stabile base di ricarica a contatto, con corpo in alluminio verniciato, diffusore in policarbonato e fonte luminosa a LED.

La lampada si accende e si spegne tramite un pulsante touch posto sulla sommità del diffusore; con lo stesso pulsante è possibile regolare la temperatura di colore della luce tra 2200, 2700 o 3000K (le lampade con finitura galvanica lucida oro e cromo sono dotate della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K e 3000K).

La lampada possiede inoltre un grado di protezione IP65 che la rende adatta sia all’uso interno che esterno, in giardino o sul balcone per donare un’atmosfera unica ai momenti outdoor.

La durata della batteria è garantita per più di 12 ore. il tempo di ricarica è di 6/7 ore. Questa versione della Poldina di Zaferano è alta 38 centimetri; il diametro è di 11 cmi, la base è larga 11X11 cm. La lampada LED ha una potenza di 188 lumen.

La lampada costerebbe 170 €. Viene spesso scontata ma oggi la comprate al minimo, solo 103,90 euro in colore bronzo. La versione in colore bronzo costa qualche euro in più, 107,59€.